Brundanje 2025. – dvodnevna rock’n’roll eksplozija u dvorištu Pivovare Medvedgrad!

Prljavo kazalište, Kawasaki 3P, Jura Stublić, M.O.R.T. i više od deset vrsta piva za odličan početak ljeta

Kako zvuči kad Bodalec i Houra uzmu mikrofone i zapjevaju hitove uz koje smo svi odrastali? A kad se na pozornicu popne nezaustavljivi Kawasaki 3P nakon toliko godina izbivanja s velikih pozornica?

Ili kada legendarni Jura Stublić, vječni roker, sve to začini dobro nam poznatim ritmovima? E, to je Brundanje – Craft, Rock & Street Food Festival! Velika pozornica na otvorenom čeka vas 27. i 28. lipnja u dvorištu Pivovare Medvedgrad, Huzjanova 36.

Petak počinje snažno – nastupom Prljavog kazališta (Bodalec i Houra), koji su spremni na više od dva sata dobre svirke. Prije njih će vas zagrijati zagrebački rock bend Donkey Hot, predvođen Vilijem Gopcem. Subotu otvara energični M.O.R.T., nakon kojeg slijede Edo Maajka, karizmatični Jura Stublić & Film, a festivalsko finale donosi nezaustavljivi Kawasaki 3P.

Teško je zamisliti rock bez dobrog piva, a na Brundanju ga neće nedostajati: više od deset različitih vrsta piva i dvije pivske premijere! U ponudi su i klasici poput Zlatnog medvjeda, Fakin IPA-e, Baltazara i neizostavne Gričke vještice – sve po festivalskoj cijeni od samo 3,5 eura!

Osim piva, bit će dostupni i kokteli, a pridružit će im se i Old Pilot’s Gin – za sve koji vole gin-tonic s karakterom. Tri genijalna street food pointa zadovoljit će i najzahtjevnija nepca: Picnic iz Zadra dolazi u srebrnoj street food raketi s nagrađivanim delicijama, Živa Vatra peći će pizze pred vašim očima, a The M Brothers će vas mamiti na repete burgerima i ostalim mesnim specijalitetima.

Warming up počinje s twistom – u petak od 18:30 i u subotu od 18:00 sati rezervirane su vođene ture kroz Pivovaru Medvedgrad s Purgericom – Josipom Šiklić, koja će vam otkriti tko je skuhao Gričku vješticu.

Ulaznice su u redovnoj prodaji po cijeni od 25 eura po danu, sve do 25. lipnja. Nakon toga, zadnja tri dana uoči festivala, cijena se povećava na 30 eura po danu – stoga ne čekajte zadnji tren i ugrabite svoje ulaznice na vrijeme putem stranice www.entrio.hr.