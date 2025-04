Alen Bičević napokon otkrio cijenu nastupa na svadbama, ima i jedan uvjet!

Alen Bičević u jednom podcastu otkrio je kolika je cijena nastupa na svadbama njegova benda.

Glazbenik i pobjednik prošlogodišnje sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', Alen Bičević, odgovorio je na pitanje koje zanima brojne Hrvate.

Alen Bičević Foto: Instagram

Naime, u podcastu ''Priče između nota'' otkrio je koliko se kreću cijene nastupa njegove grupe Joy te imaju li nekakve uvjete.

''Pa uvjeti su samo da nema problematičnih ljudi i to je u principu sve, i da se bend ne maltretira, a što se cijena tiče to varira. Mislim, ovisi kakva je zabava, da li sviraš rođendan, da li sviraš od 9 do 2 ili od 9 do 6 ujutro. Svadbe su sad već oko 5000 eura pa na dalje. Ovisi gdje se svira. Klubovi su ja mislim nešto malo manje'', rekao je.

Alen Bičević - 1 Foto: Instagram

''Sjećam se ja dana kad smo mi počinjali - da su to bile jako male cifre, međutim evo, olakotna okolnost se dogodila sa mnom i sa showom ''Tvoje lice zvuči poznato'' pa smo mogli i imali prostora korigirati cijene'', dodao je.

@marko_martinovic5 Poslušaj cijeli podcast na YouTube/Spotify kanalu "Priče Između Nota“ Gost – Alen Bičević Voditelj – Marko Martinović #markomartinovic #harmonika #priceizmedunota #podcasts #shorts #školaharmonike #školapjevanja #fyp #glazbenipodcast #autor #skladatelj #balkanmusic #alenbičević ♬ original sound - marko_martinovic5

Je li 5000 eura previše za bend na svadbi? Da, to je preskupo!

Ne, za Alena vrijedi dati i više! Da, to je preskupo!

Ne, za Alena vrijedi dati i više! Ukupno glasova:

Inače, Alena smo na malim ekranima imali priliku vidjeti i u ovogodišnjoj sezoni našeg hit-showa, a svi još uvijek pričaju o njegovoj transformaciji.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Alen Bičević, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Alen Bičević, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Alen Bičević, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Bičevićeva sestra također je glazbenica, a više o tome saznajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Luka Dončić ljubi prekrasnu influencericu, koju prati više od 260 tisuća ljudi na Instagramu!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Robert Kovač u Anicu se zaljubio još kao tinejdžer, ali je prvo završio u braku s drugom djevojkom

Pogledaji ovo Celebrity Zdravko Mamić sam je objavio fotografiju s partnericom Jelenom, sjedila mu je u krilu

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako su Jole i zgodna kći Iva rasturili plesom u dnevnom boravku!

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak u potpunosti je promijenio imidž, no jednu stvar ne skida sa sebe!

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić pokazala zgodne sinove, iznimku je napravila iz posebnog razloga!

Pogledaji ovo Celebrity ''Hoćete prestat vi?'' Pogledajte kako su Minea i Roth izbacili Alena iz takta!

Pogledaji ovo Celebrity Ovako prošle godine nije izgledao! Naš pjevač oduševio velikom transformacijom

Pogledaji ovo Celebrity Minea kolege očarala ljepotom: ''Ma vidi ti ovu krasoticu!''