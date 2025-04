Ovako prošle godine nije izgledao! Naš pjevač oduševio velikom transformacijom

Prošlogodišnji pobjednik showa Tvoje lice zvuči poznato, Alen Bičević, vratio se u emisiju, ali u nešto drugačijoj ulozi.

Alen Bičević, pobjednik osme sezone showa Tvoje lice zvuči poznato, iznenadio je ponovnim pojavljivanjem u emisiji, samo je ovoga puta sjeo za sudački stol umjesto Enisa Bešlagića.

Pojavio se s novim imidžem, o kojem smo već ranije pisali, pa zbilja izgleda drugačije od onog kako ga pamtimo kad je prošle godine rasturao sa svojim transformacijama i zasluženo odnio titulu pobjednika.

''Ja bih samo rekao da je po frizuri za sve zadužena talijanska mafija'', našalio se Alen na račun svoje frizure.

Nedavno je sam podijelio svoju transformaciju kroz četiri godine. Ranije je bio ćelav, a sada ima kosu što se sviđa njegovim brojnim fanovima.

''Teško je kad mlad dečko izgubi kosu s 22-23 godine, je li to genetika ili testosteron, hoćeš-nećeš, to malo utječe na samopouzdanje, ali onda vidiš da ti to stoji'', ispričao je Alen svojedobno za naš IN magazin o svojim problemima s kosom.

Kako je izgledao na početku karijere pogledajte OVDJE.

