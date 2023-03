Rajski prizori s drugog kraja svijeta: Pogledajte egzotičnu lokaciju na kojoj se snima show Survivor!

Jedna od najpoželjnijih destinacija na Karibima sljedećih će mjeseci biti dom kandidatima showa Survivor, koji možete gledati od danas u 22:15 u programu Nove TV.

U neposrednoj blizini oceana, na atraktivnom, ali surovom terenu Dominikanske Republike kandidati Survivora kreću u avanturu života.

Tropska klima, duge pješčane plaže i tirkizno more prvo je s čime će se kandidati susresti kada odlučno i energično krenu u utrku za osvajanje početnih povlastica.

"Očekuje nas još jedna morska avantura. Kandidati su fenomenalni, izazovi su zahtjevni, sve u svemu jedna adrenalinska poslastica! Mi smo spremni, vrijeme je za igru", najavio je voditelj Mario Mlinarić za Novu TV javljajući se s pješčane plaže La Palmilla.

Jedna od najpoželjnijih destinacija na Karibima sljedećih će mjeseci biti dom kandidatima koji u nepoznato dolaze gotovo bez ičega, a iz tjedna u tjedan nastojat će izboriti povlastice koje će im omogućiti da se u adrenalinskoj utrci za pobjedu lakše nose s teškim izazovima. Pred 20 kandidata je nezaboravna avantura, a što veću izdržljivost, domišljatost, snalažljivost i spretnost pokažu u ovoj pustolovini, duže će ostati u igri i više se približiti tituli pobjednika Survivora.

U jednom timu, među ženskim dijelom ekipe, naći će se 21-godišnja vesela i pričljiva konobarica Anđela Ćaćić iz Gospića, 23-godišnja blogerica Nora Dominko iz Varaždina, neustrašiva 36-godišnja fitnes trenerica Marina Ivić Pivalica iz Splita, 29-godišnja Dubrovkinja i magistra kineziologije Mihaela Pavlović i 24-godišnja trenerica plivanja Antonia Ivić iz Zagreba. Muški dio tima čine 38-godišnji fitnes trener Enea Tonsa iz Rijeke, koji je ujedno i najstariji ovogodišnji natjecatelj, 23-godišnji hokejaš David Bublić iz Zagreba, 31-godišnji magistar prometa Denis Sviličić iz Karlovca, 29-godišnji stomatolog Amer Džekman iz Sarajeva i 32-godišnji ekonomist Filip Đorđievski iz Zagreba.

Mario Mlinarić vraća se ulozi voditelja showa drugu sezonu zaredom.

"Survivor je izazov u pravom smislu riječi, kako za natjecatelje tako i za mene, kao voditelja. Ljepota ovog projekta krije se u nepredvidivostima s kojima se susrećemo od početka do kraja. Na setu Survivora svaki je trenutak prilagodba nastaloj situaciji. Mislim da sam upoznat s dominikanskim vrućinama i ekstremnim vremenskim uvjetima, no kada pomislim da me ništa više ne može iznenaditi, evo novog iznenađenja. Svjestan sam svih opasnosti, rizika i odgovornosti. Postoji doza treme, no uzbuđen sam i radujem se svim iznenađenjima koja nas očekuju", rekao nam je Mario prije odlaska u Dominikansku Republiku.

Sve je spremno za Survivor, a prve dojmove kandidata i ishode uzbudljivih izazova pratite od ponedjeljka, 6. ožujka, u 22:15 na Novoj TV!

