Zbog ostvarenja velike želje sreći nije bilo kraja, ali jedna stvar joj teško pada: ''Emocije prema njemu su sada najveće, on je muškarac mog života!''

Marina Ivić Pivalica natjecat će se u ovogodišnjoj sezoni showa Survivor, a uoči početka avanture otkrila nam je neke detalje iz privatnog života.

Marina Ivić Pivalica prošlu je sezonu omiljenog joj showa "Survivor" pratila sa 6-godišnjim sinom Gabrijelom, koji nije krio svoju sreću kada je čuo da će ona ove sezone biti jedna od kandidatkinja.

"Gabriel je bio oduševljen jer smo skupa gledali prošlu sezonu i sam me nagovarao da se prijavim, tako da kad je došla vijest da ću sudjelovati u showu skupa smo počeli skakati od sreće'', otkrila je Marina.

No unatoč sreći, razdvojenost od njega teško će joj pasti dok će boraviti u dalekoj Dominikanskoj Republici.

"Ne postoji ništa teže za mene od razdvojenosti od Gabriela.

Inače sam jako emotivna osoba, a emocije prema njemu su sada najveće, on je muškarac mog života. On je početak mog života, nešto najljepše što mi se dogodilo u životu, moje sve", zaključila je.

Marina se bavi fitnessom, a otkrila nam je i odakle tolika ljubav prema sportu.

"U sportu sam od malih nogu. Od plivanja, pa košarke koju sam morala prekinuti zbog operacije slezene, na fakultetu sam upisala kickboxing, pa tajlandski boks, da bi se jedno vrijeme bavila isključivo teretanom gdje sam se i pripremala za fitness bikini, ali sam morala odustati zbog povrede. Zadnjih sedam godina sam u funkcionalnim treninzima, u njima uživam, oni su mi strast i ljubav koju prenosim i na druge kroz svoj fitness centar. Kad dođem na posao zaboravim na sve loše i uživam u treniranju sebe i drugih, to je jednostavno moj lifestyle", priznala je Marina.

Iako joj nije uvijek bilo lako, Marina kaže da u svom životu danas ne bi ništa mijenjala, a otkrila nam je i što smatra svojim najvećim uspjehom.

"Ne bih ništa napravila drugačije. Sve ima svoje zašto je trebalo biti tako. Nisam osoba koja će žaliti za nečim, zato pokušavam činiti sve da ne žalim za ničim. Sve dobre i loše stvari dogodile su mi se s razlogom zbog čega sam danas ovakva kakva jesam i zadovoljna sam sa sobom. Svojim najvećim uspjehom smatram što sam rodila svog anđela Gabriela", izjavila je Marina.

Prije ulaska u show pitali smo je koje su joj mane, a koje vrline.

"Mana bi mi bila lakovjernost, odnosno naivnost prema ljudima na čemu i radim u zadnje vrijeme, a vrline bi rekla da su upornost, empatija, odgovornost i zahvalnost", smatra ona.

Marina nam je otkrila i na što bi potrošila novčanu nagradu u slučaju pobjede.

"Novčanu nagradu u slučaju pobjede potrošila bih na unapređenje posla, a Gabrielu sam obećala dječji quad tako da i to moram ispoštovati", izjavila je.

Dodala je i kako u životu nema strahova, pa tako ni uoči ulaska u show.

"Nemam nikakav strah. Mišljenja sam da su strahovi velika kočnica u životu i da ih treba savladavati, a ne ih puštati da kontroliraju našim životima", pojasnila je.

Na njezinom profilu na Instagramu možemo vidjeti da je i velika ljubiteljica motora i vožnje.

"Tako je, obožavam motore kao i konje. To su hobiji koji me ispunjavaju u slobodno vrijeme, volim taj osjećaj slobode i opuštenosti dok se vozim ili jašem. To je moja strast koja me puni pozitivnom energijom, tako da se zna dogoditi da idem s motorom na jahanje i to je savršen dan za mene", opisala je Marina.

A evo i čemu se najviše veseli u showu.

"Najviše se veselim što neću imati mobitel, što ću biti nedostupna za sve, osim Gabriela i mame naravno. Jedva se čekam stopiti s prirodom i snalaziti u istoj. Jako se radujem ovoj životnoj avanturi", priznala je Marina.

