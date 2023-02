Tragična obiteljska priča obilježila je njezin mladi život, no u teškim trenucima smogla je snage za najveću životnu avanturu: ''Kad ti se takvo nešto dogodi...''

Anđela Ćaćić natjecateljica je showa Survivor, koji se uskoro vraća na male ekrane u programu Nove TV.

Anđela Ćaćić jedna je od natjecateljica nove sezone showa "Survivor" koja jedva čeka otkriti čari Dominikanske Republike, a prije početka cijele avanture u razgovoru nam je otkrila što ju je uopće motiviralo da se prijavi za tu pustolovinu.

"Naravno da sam pratila prijašnje sezone showa, i to čak ne samo naš Survivor, nego i njegove inačice iz drugih zemalja. Motiviralo me to što sam nekako sebe vidjela u tome i, naravno, svi su mi govorili da sam stvorena za to, pa je, izgleda, došlo i moje vrijeme", smatra Anđela.

Anđela je porijeklom iz Like, a Ličani inače slove kao izdržljivi ljudi. Misli li da je to što dolazi iz tog područja prednost nad drugim kandidatima?

"Mislim da mi to nije prednost jer nitko ne može biti u potpunosti spreman na teške i drugačije uvjete i ne znamo kako ćemo se tamo ponašati i preživljavati, ali da su Ličani izdržljivi ljudi – jesu, a to možemo vidjeti i na prošlogodišnjoj pobjednici Neveni, koja ima ličke krvi", zaključila je.

Iza Anđele je tužna obiteljska priča, 2021. godine joj je, nažalost, preminuo brat, a pobjedu u showu posvetila bi upravo njemu.

"Koliko je bila teška, toliko me je i ojačala i postala sam bolja osoba. Naravno da ću svaku pobjedu, a možda i glavnu, posvetiti njemu jer je moj brat bio osoba koja mi je bila uzor kako biti najbolji u teškim trenucima i borbama. Potaknuo me, između ostalog, i on na prijavu jer dok smo još bili mal, sestra, on i ja igrali bi se i to bi bio naš mali Survivor jer je on uvijek bio jači i mudriji od nas", otkrila nam je Anđela.

Ako pobijedi, evo na što bi potrošila novčanu nagradu.

"Ideja mi je potrošiti novčanu nagradu na otvaranje ličke kuhinje jer mislim da ima previše brze i nezdrave hrane te mislim da bi to bilo bolje, finije i zdravije za sve generacije. A i u našoj lijepoj Hrvatskoj nema nigdje ličke kuhinje osim u ličkim domovima i mislim da bi toga trebalo biti u cijelom svijetu, a ne samo u Hrvatskoj", zaključila je.

A evo što bi ova mlada i simpatična Ličanka istaknula kao svoje mame, a što kao vrline.

"Za odgovor na ovo pitanje pitala sam svoje drage prijatelje jer je ljudima teško pričati o vlastitim manama i vrlinama. Dosta sam impulzivna, brzopleta u nekim situacijama i tvrdoglava kad ne treba biti. Za svoje vrline mogu reći da sam snalažljiva, prilagodljiva, hrabra, nesebična i zabavna osoba", rekla nam je Anđela.

"Survivor" je avantura koja je tek pred njom, pa nam je Anđela otkrila i koja je njezina najveća ili "najluđa" avantura koja je iza nje.

"Tek mi je 21 godina pa nisam ni mogla doživjeti neku najluđu avanturu, osim što mi je odrastanje i cijeli život avantura, ali mogu svakako reći da mi je Survivor jedna velika avantura. Jer odlučila sam da želim sudjelovati, pa makar to značilo da iza sebe ostavljam sve, pa čak i posao", zaključila je.

Iako se čini poprilično neustrašiva, Anđelu smo pitali ima li neki poseban strah.

"Najveći strah mi je bio izgubiti voljenu osobu, no to se ,nažalost, dogodilo. Kada ti se takvo nešto dogodi, imaš drugačiji pogled na svijet, pa mogu reći da mi sada najveći strah može biti gubitak povjerenja u sebe. U Dominikanskoj Republici strah mi mogu izazvati samo zmije i pauci", priznala je Anđela i za kraj nam otkrila čemu se najviše veseli u showu.

"Najviše se veselim novom iskustvu, novim ljudima koji će mi možda postati prijatelji, boravku u prirodi i testiranju svojih granica izdržljivosti. Nadam se da ćemo biti odličan tim i kad bude najgore da si pomognemo međusobno, bez tenzija i klanova. A možda i dobijem nakon Survivora neke nove životne prilike", zaključila je Anđela.

