Jedva čeka da počne Survivor: ''Nije mi problem ostati bez hrane i bez osnovnih životnih potrepština''

Mihaela Pavlović natjecateljica je showa "Survivor" koji se uskoro vraća na male ekrane u programu Nove TV.

Mihaela Pavlović jedna je od natjecateljica nove sezone showa Survivor, kojeg je i prije sama pomno pratila, a otkrila nam je što ju je to motiviralo da se sada prijavi.

"Prošlogodišnju sezonu showa pratila sam svakodnevno, nije bilo dana da sam propustila epizodu. Nakon gledanja prve epizode showa, shvatila sam da nešto takvo želim probati i iskusiti. Poligoni kao sportski dijelovi showa i preživljavanje za opstanak. Dvije stvari koje me zapravo najbolje opisuju! Čim su prijave za show počele prijavila sam se, nije bilo dvojbe. Rekla sam sebi, ako ne pokušam sada neću nikada. I tako je i bilo", pojasnila nam je Mihaela.

Konkurencija u showu neće biti laka, no evo što ona smatra svojom prednošću nad drugim kandidatima.

"Kao svoju prednost mogu navesti jako dobro snalaženje u novonastalim situacijama. Nije mi problem ostati bez hrane, ostati bez osnovnih životnih potrepština. Sve mi to predstavlja izazov. Snalažljiva sam, svestrana sam od malena. Uvijek sam voljela graditi logore, šatore, ložiti vatru. Između ostalog uloviti ribu na osti, očistiti je i ispeći na gradele. To sam uvijek radila iz “gušta” i to me ispunjavalo. Dan danas je to ostao moj hobi. Uvijek kad želim odmoriti glavu pođem na svoju barku i ribam. To je nešto što me opušta i u čemu uživam", otkrila nam je.

Mihalea je fitness trenerica čiji se rad bazira na nekoliko različitih treninga, među kojima je i rad s djecom s poteškoćama u razvoju.

Kako bi ona sama najbolje opisala svoj posao?

''Moj posao je posao fitness trenera. Uz to također treniram malenu djecu tjelesni i motorički razvoj te radim s djecom s poteškoćama u razvoju. Posao koji radim jako me ispunjava, to je nešto u čemu se pronalazim i što sam ja. Kada idem na posao i kada završavam s poslom, uvijek me možete vidjeti s osmijehom. Dječica me posebno jako vesele. Najdraže mi je vidjeti njihov napredak i to me jako ispunjava. Naravno kao i bilo koji razgovor s njima koji je uvijek onako dječji – iskren i sa smiješkom na licu'', izjavila je.

A na što bi potrošila novčanu nagradu u slučaju pobjede?

"Iskreno o tome nisam uopće razmišljala. Nisam ovdje radi novaca ili publiciteta. Niti u jednom momentu nisam promislila koliko, što i kako. Ovo je sve stvarno jedna ooooogromna želja. Želja koja je veća i od glavne nagrade, ma kolika god ona bila. A ako baš moram odgovoriti, prvo što mi pada na pamet je uložiti u daljnje obrazovanje i podijeliti sa svojim najdražim sekama", zaključila je.

Mihaela nam je otkrila i što bi istaknula kao svoje mame, a što kao vrline?

"Kao svoje mane istaknula bih da sam jako nestrpljiva osoba. Volim sve sad i odmah. Ne volim čekati. Tvrdoglava sam u svojim naumima, sve što zacrtam mora tako i biti. Kao vrline mogu navesti da sam jako svestrana u svim životnim područjima. Ništa mi ne predstavlja problem. Društvena sam i pozitivna osoba, na sve u životu gledam pozitivno. I smatram da se iz svake situacije može izvući ono dobro. Uvijek se vodim rečenicom “Misli dobro pa će dobro i biti'', rekla nam je Mihaela.

Pitali smo je i bi li mogla izdvojiti svoj najveći uspjeh koji joj se dogodio u životu?

"Pod moj najveći životni uspjeh navela bih osvajanje dekanove i rektorove nagrade na Kineziološkom fakultetu u Splitu, nešto čime sam se uvijek skromno ponosila. Završila sam fakultet kao najbolji student generacije. To mi je uvijek bilo nešto posebno, ali nikada to nisam shvaćala kao nešto toliko veliko, jer učenje za faks koji me toliko ispunjavao nisam prihvaćala kao neku obavezu, već kao nešto što radim iz ljubavi i gušta", priznala je Mihaela.

Mihaelina velika ljubav je pecanje i to od djetinjstva. Pamti li svoj prvi ribolov i tko ju je odveo?

"Ribolov je jedna velika ljubav i još veći hobi. Tamo sam svoj na svome. Volim sve vrste ribolova. Ali posebno izdvajam ribolov na osti. Od malenih nogu išla sam na ribolov, imala sam 8 ili 9 godina i pratila sam svakodnevno starijeg rođaka s kanticom. On bi pecao, ja bih kupila ribe u kanticu iza njega. Upijala sam svaki njegov pokret. Sve me to oduševljavalo. Jedan dan rekla sam rođaku mogu li ja pokušati. Te osti su bile duge 5 metara, doslovno veće od mene 3, 4 puta. Uronila sam ih u rijeku i pokušala i nije mi dugo trebalo da uhvatim ribu. Od toga dana govorila sam tati da želim osti. Dan-danas ih imam i lovim. To je moj izlaz iz svakodnevnice – tu sam opuštena, sretna tu sam ja", zaključila je.

Mihaela nam je otkrila i da nema neki poseban strah u životu.

"Neki poseban strah nemam. Nije mi ugodno biti na velikim visinama i ne volim skučene prostorije, ali ne mogu to navesti kao neki veliki poseban strah", smatra ona.

I za kraj evo čemu se najviše veseli u showu.

"U showu se najviše veselim ekipi. Upoznavanju novih ljudi, doživljavanju novih avantura, istraživanju otoka i oceana. Ma ukratko veselim se svakom danu kojeg ću provesti na Dominikani. Jedva čekam!", poručila je.

