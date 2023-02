On je stomatolog, MMA borac i aktivist, a sada ga čeka izazov života: "Konstantno pomicanje vlastitih granica načelo je kojim se vodim kroz život''

Amera Džekmana gledat ćemo kao jednog od natjecatelja nove sezone showa Survivor, koji se uskoro vraća na male ekrane.

Amer Džekman, 29-godišnji doktor dentalne medicine iz Sarajeva, natjecatelj je nove sezone showa Surviror.

Osim što je stomatolog, Amer je i MMA borac te aktivist, a nama je u razgovoru otkrio što ga je potaknulo na prijavu u Survivor i je li to nešto što je dugo priželjkivao.

"Konstantno pomicanje vlastitih granica i izlazak iz zone komfora moja su načela kojima se vodim kroz život. Smatram da je to jedini način za napredak i prilika da čovjek spozna unutrašnju snagu i potencijal. Prijava na Survivor bila je moja 'prirodna' reakcija i poziv da se okušam u dosad najtežim mogućim uvjetima. Svaki od ovih uvjeta (nedostatak hrane i komfora, različiti međuljudski odnosi, teški fizički treninzi i slično) sam savladavao pojedinačno kroz život, a nikada sve odjednom. Upravo zbog toga smatram da će odlazak na Survivor biti kruna izvan moje zone komfora po koju sam spreman otići. Iz svakog iskustva, životnog i sportskog, trudio sam se naučiti nešto novo o sebi, shvatiti to kao životnu lekciju. Jedva čekam vidjeti lekciju koju će mi pružiti Survivor. Gledajući proteklu sezonu, moram priznati da sam od prve epizode poželio biti pod suncem Dominikane i izložiti se takvim uvjetima, s nadom da me tamo čeka jača i spremnija verzija Amera Džekmana", kazao nam je Amer.



Bavi se MMA borbama šest godina, a rukometom sedam, pa upravo zbog višegodišnjeg bavljenja sportom smatra da može odgovoriti na izazove koje će pred njega staviti Survivor.

"Smatram da će mi različiti poslovi, hobiji i iskustva kroz koja sam prošao biti najveći adut u natjecanju na otoku. Sve ono što nosi posao stomatologa (strpljivost i preciznost), kao i različiti sportovi – posebno MMA borbe – ojačali su me fizički, a naročito mentalno te spremili za jedan ovakav 'okršaj'. Pogrešno je misliti da borilački sportovi nude agresivnost i bijes, čak naprotiv, oni sa sobom nose veliku dozu discipline, posvećenosti i unutrašnjeg mira, pa čak i u najtežim okolnostima. Upravo to čini osobe iz borilačkog svijeta teškim protivnicima", navodi Amer prednosti koje bi mogao imati nad drugim kandidatima, a ne krije ni nedostatke.

"Lakovjernost i potrebu za pravednošću u ovom slučaju smatram svojim nedostacima, naročito tamo gdje ljudi koriste različite taktike kako bi došli do pobjede. Istinit i iskren put uvijek je onaj teži i smatram da mi neće biti lako na samom otoku. Ali bez obzira na to, ne želim se 'kamuflirati' i taktizirati u međuljudskim odnosima. Ostat ću svoj, pa makar me to možda i koštalo određenih stvari. Naučen sam da je pobjeda ostvarena iskrenošću i pravednošću jedina vrijedna slavlja i kao takva jedina meni važna", poručuje.

Otkrio nam je i što bi mu moglo zasmetati kod drugih kandidata.

"Nepravda na otoku, ali i u životu stvari su koje me uvijek mogu izbaciti iz takta. Godinama pokušavam shvatiti da postoje različiti tipovi ljudi, ali borba za istinom i pravdom prati me od malih nogu. Ono što će mi još smetati bit će tipovi ljudi koji pod svaku cijenu, pa čak i na štetu drugih, žele postići zamišljeno. Shvaćam da Survivor znači preživljavanje, i to ne samo nedostatak hrane i fizički zahtjevne prepreke, već i sposobnost kako 'preživjeti' takve tipove ličnosti. Smatram da je ovo odlična prilika da naučim kako se nositi s takvim osobama", ističe.

No, iako je spreman na sve izazove koje donosi show, priznaje da će mu teško pasti razdvojenost od dragih ljudi.

"Najviše će mi nedostajati obitelj, djevojka i prijatelji. Ali upravo su oni moja najveća podrška. Možda će mi nedostajati i svakodnevne stvari i navike: prva jutarnja kava, udoban krevet, topao dom... Ali znam da ću te stvari još više cijeniti nakon showa. Ponekad zaboravljamo koliko smo sretni i koliko smo bogati jer te male stvari i dragi ljudi čine ovo što mi zovemo život. Survivor će definitivno za mene biti jedan veliki restart, gdje ću te navedene stvari početi još više cijeniti", vjeruje Amer.

Za Survivor se, kaže, spremao cijeli život, no u posljednje je vrijeme pojačao pripreme.

"Veći dio života proveo sam u salama, na treninzima i u teretanama. Smatram da sam dovoljno spreman. Svakako sam u posljednjem periodu fokus okrenuo na izazove koji me čekaju u Survivoru. Više sam se fokusirao na kondiciju, preciznost i vježbe ravnoteže. Volim izazove, tako da je moj trening u teretani sve osim običan. Uvijek pokušavam pronaći neke izazove na internetu i savladati ih ili se natjecati s prijateljima. MMA borbe su same po sebi teške i iscrpljujuće, još teže od same borbe su mjeseci pripreme. Zahtijevaju disciplinu, privrženost i jaku mentalnu snagu. Spremnost da dugi period priprema nekom greškom prokockate možda za jednu minutu u ringu. Niti u jednom trenutku ne smijete sumnjati u sebe. Borilački svijet je džungla i smatram da imam potreban mentalni sklop za show. U Survivoru me čeka druga džungla, tako da ne mijenjam stanište, već lovište. Survivor od nas traži najbolje i boravak na otoku pokrenut će naš instinkt za preživljavanje te će u tom momentu biti važno svako iskustvo iz našeg života. Potreba da preživimo inzistirat će da budemo najbolja verzija sebe", smatra.



A što gledatelji mogu očekivati od njega?

"Gledatelji će imati priliku vidjeti spoj brzine, okretnosti i spremnosti na svaku prepreku. Ali isto tako ću se truditi da budem veličanstven i u pobjedi i u porazu jer o tome nas uči svijet borilačkih sportova. Volio bih da gledatelje motiviram da pronađu najbolju verziju sebe. Da budu posvećeni i gladni uspjeha u svemu što rade. Jer zaista vjerujem da u svakom od nas leži ogromna moć. Također, mogu očekivati iskren odnos i odnos bez igrica s drugim natjecateljima. Pokazati da dobro i istina uvijek pobjeđuju", govori Amer.

"Naš najdublji strah nije da smo nesposobni, naš najdublji strah je da smo moćni iznad svih granica", dodaje.

O popularnosti koju bi mu moglo donijeti sudjelovanje u showu, kaže, nije puno razmišljao, a to mu nije ni cilj.

"U Survivor odlazim upoznati bolju, jaču i bržu verziju Amera Džekmana. Ali ne bojim se popularnosti, ako i kada se dogodi, trudit ću se da je iskoristim na najbolji mogući način u smislu promocije nečega lijepog i zdravog. Motivirati druge da rade na sebi i da shvate da su naše tijelo i um naš hram", priča Amer, koji već 12 godina radi i kao aktivist u nevladinoj organizaciji u Sarajevu te promovira zdrav način života, pa nas je zanimalo kako stigne uskladiti sve obaveze.

"Dobra organizacija je pola posla! Već kao srednjoškolac imao sam mnogo obaveza, volontiranje, škola i treninzi, tako da sam veoma mlad naučio posložiti stvari. Volim sve što radim sada. Svakako da je bilo teških radnih dana, teških treninga, pa čak i trenutaka kada sam želio odustati. Ali disciplina je ono što naš čini boljim. Disciplina će uvijek nadvladati talent. Smatram da su nekada takvi momenti prilike da postanemo bolji. Između tih obaveza u danu stignem se i vidjeti s prijateljima. Vjerujem, kada se okružite dragim ljudima na poslu i u sportu, da vam tada teški dani lakše padaju. Tijekom života okušao sam se u različitim hobijima, ali posljednjih godina najviše vremena posvećujem boravku na treninzima taktičkog streljaštva. To su dva vikenda u mjesecu kada se posvetim sebi i koristim ih za odmor. Ne mogu izdvojiti jednu stvar u životu i reći da mi je ona jedina strast. Nekako sve tri stvari (stomatologija, MMA i aktivizam) opisuju mene. U stomatologiji uživam u radu s djecom, MMA me uči životnim stvarima, a aktivizam je ljubav od malih nogu", objasnio nam je pa je pobliže opisao svoj volonterski rad.



Amer se ima čime pohvaliti i kao MMA borac, a otkrio nam je i koji mu je, kao stomatologu, tijekom svake borbe bio najveći strah.

"Kao MMA borac natjecao sam se u različitim borilačkim sportovima od jiu-jitsua, hrvanja, kick-boksa pa do standardnih MMA borbi. Upravo to smatram svojim najvećim uspjehom. Biti spreman izaći na borilište s ljudima koji sedam dana u tjednu treniraju samo taj borilački sport predstavlja izuzetnu hrabrost. Zbog toga je MMA najkompletnija borilačka vještina, pa čak mogu reći i vještina preživljavanja. Sigurno su mi od svih najdraže dvije zlatne medalje: 1. Otvoreno MMA prvenstvo Srbije 2017. i 2. BJJ Prvenstvo Istočne Europe 2018. Najveći strah mi je bio da tijekom natjecanja ili borbe ne ostanem bez zuba, ali na moju sreću, to se nikada nije dogodilo", kaže.

Za kraj dijelimo još jednu zanimljivu crticu iz Amerova života. Naime, jednom je prilikom na jiu-jitsu natjecanju prihvatio borbu s čovjekom od 140 kg i 1,90 m visine, što navodi kao jednu od najluđih stvari koju je napravio, a to dovoljno govori o njegovoj neustrašivosti, koja će mu biti jedan od najvećih saveznika za vrijeme natjecanja.

