Čije nastupe s Dore trenutno gledaju Hrvati? Ovi su na trending listi!

U finale Dore iz prvog polufinala se plasiralo osam natjecalja, a neki su se već našli među trenutno najgledanijim videima u Hrvatskoj.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Natjecatelje iz drugog polufinala u finalu već čekaju Matt Shaft, EoT, Magazin, Natalli, NIPPLEPEOPLE, IVXN, Lelek i Marko Tolja, koji su izborili svoj plasman poslije nastupa u prvom polufinalu u četvrtak.

Grupa Magazin - 2 Foto: Instagram

Rezultati prvog polufinala vide se i na platformi YouTube, na kojem su odmah po završetku stavljeni nastupi. Magazin je opravdao ulogu favorita i njegova pjesma "AaAaA" se našla i u generalnom trendingu (broj pet) i u trendingu za glazbu (broj 6).

Nipplepeople Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Lelek Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Svi ostali finalisti su našli svoje mjesto isključivo u trendingu za glazbu. Skupina LELEK s pjesmom "The Soul of My Soul" boravi na broju 15, a IVXN s pjesmom "Monopol" se našao na 17. poziciji. Matt Shaft s "Welcome to the Circus" trenutno ima 23. najgledaniji glazbeni video na YouTubeu u Hrvatskoj, a svoje mjesto je našao i sastav Nipplepeople s pjesmom "Znak" (broj 26).

Matt Shaft Foto: Livio Andrijic / CROPIX

IVXN Foto: Livio Andrijić/CROPIX

