Misterij smrti kultnog glumca samo se produbljuje, javlja se sve više šokantnih detalja

Završena je obdukcija nad tijelima Genea Hackmana, njegove supruge Betsy i njihovog psa, a detalji će se saznati tek za nekoliko tjedana.

Prošlo je više od 24 sata otkako su u kući u Novom Meksiku, gdje su živjeli zadnjih 20 godina, pronađena tijela glumca Genea Hackmana, njegove supruge Betsy Arakawe i jednog od njihovih psa.

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 1 Foto: Profimedia

I dok još uvijek traju špekulacije o mogućim uzrocima smrti, istražitelji su potvrdili kako je završena obdukcija para, no čekaju se službeni toksikološki nalazi.

Jedna od Hackmanovih kćeri Leslie ranije je izrazila sumnje kako je do smrti njezinog 95-godišnjeg oca došlo zbog ugljičnog monoksida, no njezinu teoriju pobili su plinska tvrtka Novog Meksika i vatrogasno postrojenje Santa Fea. Međutim, službena istraga njihovu smrt vodi kao sumnjivu, a do konačnih rezultata bi se moglo čekati i šest tjedana.

Gene Hackman - 1 Foto: Profimedia

Prema trenutno dostupnim informacijama, Hackman i Arakawa su bili mrtvi barem jedan dan, a postoji osnovana sumnja da su preminuli tijekom protekla dva tjedna. Njihova tijela već su pokazivala stanja raspadanja i djelomične mumifikacije, a hladan i suhi zrak klime u Novom Meksiku pomogla je očuvati njihovu kožu.

Gene Hackman i Betsy Arakawa Foto: Profimedia

Hackman i Arakawa su bili u braku od 1991. godine, a glumac je iz ranijeg braka imao troje djece. Njegove kćeri dale su izjavu povodom očeve smrti, no mnogi sumnjaju u iskrenost iste nakon priznanja kako nisu razgovarale s ocem mjesecima, a u međuvremenu su viđene kako izlaze iz restorana.

Elizabeth i Leslie Hackman - 8 Foto: Profimedia

O misteriju njihovog psa koji je preminuo zajedno s parom pročitajte OVDJE.

O detaljima koji su zatekli policajce i radnike koji su pronašli tijela pročitajte OVDJE.

