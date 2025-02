Ovaj nastup je jedini kojeg gledatelji Dore hvale: "Ovo je sada njezin koncert"

Nina Badrić nastupala je kao posebna gošća u prvom polufinalu Dore 2025., a sudeći prema komentarima na X-u, dobila je veću pozornost nego natjecatelji.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održala prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Mjesto u finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka, izborilo je osam natjecatelja, a to su Matt Shaft, EoT, Magazin, Lelek, IVXN, Natalli, Marko Tolja i NIPPLEPEOPLE.

Kao posebna gošća tijekom prebrojavanja glasova nastupala je Nina Badrić, hrvatska predstavnica na Eurosongu 2012. u azerbajdžanskom Bakuu, a sudeći prema komentarima na X-u, dobila je veću pažnju od natjecatelja Dore.

"Hej, molim te, uživaš u besplatnom medleyju Nine Badrić", "Koncert Nine Badrić je bio najbolji dio Dore", "Ovo je sada koncert Nine Badrić", "Nina Badrić ženo, kakav glas", "Jedino što valja od cijele Dore je Nina Badrić, i to je tako", "Nina Badrić je došla da spasi ovo propalo polufinale", napisali su na X-u.

the nina badrić concert was the best part of dora 💀💀 — mia 🇦🇱🇱🇻🇫🇮 (@szaampan) February 27, 2025

This is now a Nina Badrić concert #Dora2025 — Ástin mun sigra (@escmsics) February 27, 2025

Prelepo je bilo

Nina Badric ❤️#Dora25 — bole jancic (@bolejancic) February 27, 2025

Nina Badric a mulher que você é#Dora2025 — matheus rodrigues (@reportertheus) February 27, 2025

Jedino sto valja od cijele Dore je Nina Badric,i to je tako ❤️ #Dora25 — metalnonestabilan (@mnestabilan) February 27, 2025

NINA BADRIC DOSLA DA SPASI OVO PROPALO POLUFINALE #dora25 — anastasija (@tonemunoc) February 27, 2025

