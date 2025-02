Jedan nastup na Dori izazvao čuđenje: "U njegovu obranu, nastup nije najgori''

Mnogi komentatori uočili su kako IVXN nije dobro zvučao u svom polufinalu na Dori 2025.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Jedan od najkomentiranijih nastupa bio je onaj Ivana Milića zvan IVXN, koji s pjesmom "Monopol" želi otputovati u Švicarsku.

Međutim, nastup influencera i nije najbolje dočekan na društvenoj mreži X.

"Taman sam počeo pisati da je bolji vokalno nego što sam mislio, kad ono...", "U njegovu obranu, nastup nije najgori u povijesti Dore", "Je li u tijeku štrajk tehničara za zvuk?", pišu komentatori.

IVXN - taman sam poce pisati da je bolji vokalno nego sto sam mislio kad ono..

#Dora25 #Dora #Dora2025 pic.twitter.com/Uasu1NlJYf — Dar Mar Fun (@DarMarFun) February 27, 2025

In his defence the performance wasn’t the worst we’ve seen in the entire history of Dora — da_snos | #1 Gertruda slave (@da_snos) February 27, 2025

just watched the ivxn-monopol live performance.... was there a soundmixer strike in croatia this thursday or — Bruno 🧮🍉 (@euro_bruno) February 27, 2025

Lelek i Ivxn teski flop, Magazin moze ali je ostalo mrvica. Zabranite AI vizuale!!! #Dora25 — Dookser🍉🇭🇷 (@Dookser1) February 27, 2025

Ima i onih koji su pokušali stati u njegovu obranu.

"Oh, kod IVXN-a sve vezano za zvuk je pošlo po krivo. Miks zvuka je grozan i monitoring mu nije radio. Nadam se da će moći ponovno pjevati", stao je u obranu Ryan.

Ivxn strumfa krive note uz svu pomoc tehnike. Boy band 🫣 #dora2025 — zima (@korzi42) February 27, 2025

Oh dear IVXN everything went wrong sound wise.. the sounds mixing was terrible and his in ears weren't working..



I hope he can perform again..#Dora — Ryan Kindt 🏳️‍🌈⃤ (@KindtRyan) February 27, 2025

Sve o prvom polufinalu pronađite OVDJE.

