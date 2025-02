Gledatelji komentiraju nedostatak na Dori koji su primijetili: "Viče, ali ništa ne izlazi!''

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Kao i svake godine, korisnici društvenih mreža komentiraju koliko se loše čuje zvuk s mikrofona izvođača na televizijskim ekranima. Neki komentatori išli su toliko daleko da su ton-majstore usporedili s DeeDee iz animinirane serije "Dexterov laboratorij" i mačkama.

Međutim, ima i onih koji su uočili da neki nisu imali toliko problema sa zvukom, nego neki imaju problema s iskustvom na pozornici.

ok this also eats, EoT and Magazin are proving there are no audio mixing issues not to go through, Lelek - be ashamed and take notes how to sing! #Dora2025 https://t.co/0Ck1k3X8ak pic.twitter.com/KKFt3gClOF