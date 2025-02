Reakcije s društvenih mreža ne idu u prilog natjecateljima Dore: "Nisu ubole dva tona"

Korisnici društvenih mreža nisu milosrdni prema natjecateljima Dore 2025.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Osim što mnogi komentiraju nastupe sa svojim ukućanima, neki su odlučili pokazati što misle o natjecateljima na društvenim mrežama. Matta Shafta, koji je otvorio polufinale, neki korisnici su usporedili s cirkusom.

dora odabrala 2 pisme na hrvatskom i rekla to je dosta nacionalizma danas — tini (@LECGVARDIOL) February 27, 2025

Za skupinu LELEK, koja se predstavila s pjesmom "The Soul of My Soul", mogu se naći usporedbe s Djevicom Marijom, a bilo je i komentara na njihove vokale.

"Lelek kakvi su ovo vokali?", napisala je jedna korisnica, a drugi se nadovezao: "Ove Lelek dva tona nisu ubole."

Treći komentator je pak rekao: "Lelek bi imale šansu za pobjedu samo da su pogodile jedan ton."

Lelek what are these vocals?????? Visually they’re amazing #dora2025 — hurricane🇷🇸 (@srbtmylmdemi) February 27, 2025

Veliko oduševljenje izazvao je nastup grupe Magazin s "AaAaA".

"Hrvati imaju hit za Euroviziju. Magazin i pjesma "AaAaA"! Pamtljiva i različita", "Tako sam sretna što je Magazin uživo odličan jer mi se pjesma sviđa u studijskoj", "Pa dobar je Magazin ljudi, pojela baš", "Dala je toliko energije u refren, omg, to je bila velika pompa. Volim titrajuća svjetla koja ga čine intenzivnijim, postaje ponavljajuće, čak dosadno na kraju, ali bio je to jak paket, a također i klasičan!", "Magazin, odnosno Lorena je rasturila", "Magazin je pojeooooo, trebam ovo na Eurosongu!", pišu komentatori.

Hrvati imaju hit za Evoviziju. Magazin i pesma "AaAaA"! Pamtljiva i različita. Bravo. — Neprijatelj (@mirnomore) February 27, 2025

MAGAZIN ATE!!! I NEED THIS IN EUROVISION #dora2025 pic.twitter.com/baM71gsL82 — E L I F 💐🍉🌻🪿🫧 (@letscountsmiles) February 27, 2025

Neki su se prisjetili i showa Marka Tolje koji je trajao jednu epizodu.

Lelek would have a chance to win if only they could hit a single note #Dora25 — Drago 🍉🌻🌍 (@jargadrago) February 27, 2025

Ima i onih kojima se ništa ne sviđa, ali i onih koji su u izvedbama večerašnjih izvođača vidjeli neke ranije eurovizijske nastupe.

Ova Dora je teško ruganje. Sist i plakat od smija.😄🤣 — Anteeeeeee (@Anteeeeeee12) February 27, 2025

Lelek i Ivxn teski flop, Magazin moze ali je ostalo mrvica. Zabranite AI vizuale!!! #Dora25 — Dookser🍉🇭🇷 (@Dookser1) February 27, 2025

ovaj ivxn isti cipranjin od prije dve godine pic.twitter.com/f5uMST1RFH — pas mater (@napornaosoba) February 27, 2025

