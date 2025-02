Ovo su reakcije publike na prvih osam finalista Dore: ''Neću lagati...''

Saznali smo tko su prvi finalisti Dore 2025., a komentatori društvenih mreža su imali štošta za reći.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održala prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Mjesto u finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka, izborilo je osam natjecatelja, a to su Matt Shaft, EoT, Magazin, Lelek, IVXN, Natalli, Marko Tolja i NIPPLEPEOPLE.

Doru su pratili i fanovi Eurosonga, koji su na X-u prokomentirali rezultate.

"NIPPLEPEOPLE pokidali", "Ignoriramo finalista br. 5", "Neću lagati, nisam toliko pratio, ali su prošli oni za koje sam se nadao da će proći", pišu korisnici X-a.

MATT SHAFT as he should



eot obv



znak actually qualified after all



tolja too okay odds are ON so far



ignoring q5



good for her



so now its obv lelek and ivxn, right



lelek seems to be the big fav w/the audience



obv ivxn#dora25 #dora2025 — Franko 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 (@escfranko) February 27, 2025

ngl nisam toliko pratio ali su prosli oni za koje sam se nadao da ce da prodju i to mi je super #dora2025 #dora25 — boki (@onajsimp) February 27, 2025

Tko je glasao za Tolju i Natali da vas cujem! #Dora2025 — Martex (@Martex97037230) February 27, 2025

MY THREE FAVS FROM

THE SEMI ARE IN THE FINAL THANK YOU CROATIA #dora2025 — tanya louise 🇱🇻 (@mrschinocherry) February 27, 2025

Jedan Portugalac, pak, nije zadovoljan što među finalistima nije bilo mjesta za Jelenu Radan s pjesmom "Salut".

"Jelena Radan nije zaslužila ispadanje u polufinalu, mislio sam da je jedna od najboljih, ali nije imala šanse za pobjedu pa što bude", napisao je korisnik X-a.

Jelena Radan não merecia ter ficado de fora da final, achei ela uma das melhores mas ela não tinha chances de ganhar então tanto faz #Dora2025 pic.twitter.com/szK8iezaTc — Leonardo 🇲🇹 (@leombenites) February 27, 2025

Ima i onih komentatora koji su pohvalili Doru zbog niti dvosatnog programa.

"Vidite kako Dora može trajati samo dva sata, točnije sati i 53 minute. Neki drugi nacionalni izbori bi ovo trebali uzeti kao primjer", napisala je Jenny, dok je jedan korisnik iz Srbije poručio: "Dora 2025. je pojela Pesmu za Evroviziju 25 što se tiče kadriranja i produkcije."

See how Dora was only 2 hours long, one hour and 53 to be precisely. Other NF should take an examples #dora2025 — Jenny 🦖 (@dinovdje) February 27, 2025

Izv ali #dora2025 pojela #pze25 sto se tice kadriranja i produkcije — dragoljub (@neizdrzivo0) February 27, 2025

Za kraj, neki su se sjetili prošlogodišnjeg natjecanja i jedne pjesme koja je bila kandidat za Eurosong 2024. u Malmöu.

"Vodu piti, trizan biti" bi večeras pomela. #Dora2025 — Bruno Zupan (@komacore) February 27, 2025

Pogledaji ovo Celebrity Je li Magazin opravdao titulu favorita? Ovo su reakcije: ''Hrvati imaju hit za Euroviziju!''

Pogledaji ovo Celebrity Grozno! Procurili jezivi detalji o smrti glumačke ikone i njegove supruge

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je prvih osam finalista Dore koji će se boriti za Eurosong!

Pogledaji ovo Celebrity ''Ne znam gdje si!'' Reakcija Blooma koji nije prepoznao mamu Maju stvarno je urnebesna!