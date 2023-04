Marina iz Survivora iskreno o razlozima razdora u plavom timu: "Njezinim ulaskom je sve pošlo po zlu, a i on je potajno 'kuhao' među tim curicama"

Marina Ivić Pivalica s nama je podijelila svoje dojmove nakon odlaska iz Survivora, a iskreno je progovorila i o kolegama iz plavog tima koji su još ostali u showu.

Trenerica fitnesa i diplomirana fizioterapeutkinja iz Splita Marina Ivić Pivalica napustila je show Survivor.

Nakon ispadanja, s nama je podijelila svoje dojmove iz showa, a za početka nam je otkrila misli li da je zasluženo napustila show.

"Mislim da Survivor nije igra u kojoj se nešto zasluži, nego ti se jednostavno desi. Meni se desilo to da sam na neki način u krivoj struji, to jest onoj struji koja ne može zasluženo doći do nečega. Da, očekivala sam da ću vrlo brzo napustiti show i na neki način sam bila i sretna zbog toga. Zapravo nisam osoba koja uopće zamjera nekome nešto, ja se volim maknuti od osoba s kojima mi nije dobro tako da mislim da se ovo dogodilo s razlogom i u pravo vrijeme", kazala nam je Marina, kojoj će ovo iskustvo ipak ostati u lijepom sjećanju.

"Ovo iskustvo će mi ostati u dobrom svjetlu. Pamtit ću samo pozitivne trenutke i sve negativno što se desilo, vjerujte mi, uopće ne razmišljam o tome. Mislim da je u svakom trenutku svatko samo pokazao sebe i taj križ, bio pozitivan ili negativan, nosit će do kraja života jer ljudi na kraju krajeva pamte samo kakav si bio, a ne kako si igrao", smatra.

"Sve bih ponovila točno ovako kako je, ništa ne bih promijenila, jer svi ljudi koji su unutra baš su doprinijeli tome da se pokažem ja u punom svjetlu; koliko sam snažna, koliko sam svoja, koliko sam karakterna, koliko sam od početka ista, koliko mogu, a koliko sam se zapravo susprezala s obzirom na njih koji me nisu prihvaćali kao takvu. Koliko sam se morala njima prilagođavat i koliko je zapravo taj moj Survivor zapravo bio najteži od svih. Ponosna sam na sebe što sam toliko dugo izdržala u takvom okruženju", ističe Marina.

Zadovoljna je i načinom na koji se u showu predstavila, a i reakcije njezine okoline su pozitivne.

"Jako sam zadovoljna kako sam se predstavila u showu. Dokaz za to na neki način su i poruke kakve dobivam, da sam stvarno prava gospođa, dama, carica i tako su sve nekakvi komentari. Osobno sam jako zadovoljna i mislim da je ovaj Survivor trebao iz mene izvući možda i neke najgore stvari. Zapravo sam pokazala najbolje od sebe i to je nešto nevjerojatno. Ni sama u tim trenucima nisam bila svjesna koliko sam jaka, koliko ima te snage, žara i borbenosti u meni, da nisam dopustila da se ja spustim ispod svoga nivoa. Tako da, jako sam zadovoljna i moja familija, rodbina, prijatelji, svi su prezadovoljni", kaže.

U showu je Marina nekoliko puta i zaplakala, a evo koji je bio glavni razlog njezinih suza.

"U showu sam ne nekoliko puta, nego previše puta možda i zaplakala. Razlog mojih suza većinom je bio Gabrijel, odnosno toliko mi je falio da jednostavno na sam spomen njega u intervjuu, na plaži, sa ljudima iz kampa ili u bilo kojem razgovoru, jednostavno nisam se mogla suspregnut od plača. To je nešto što sam znala da će m biti najteže, ali nisam mislila da će to biti u tolikoj mjeri. Jednostavno smo toliko povezani da je nevjerojatno da sam uopće izdržala bez njega tako dugo, a pogotovo svaki kontakt, u obliku pisma ili poruke, jako mi je puno značio i jednostavno je to zazvalo u meni lavinu emocija koje nisam mogla suspregnut", priča Marina.

A sada će joj nedostajat neki ljudi koje je upoznala u showu.

"Pa mislim da je svima jasno tko će mi nedostajat iz plavog tima, a to su Denis i David. Naravno da navijam za njih dvoje. Tko god da osvoji od njih, ako Bog da, ja ću se osjećat kao pobjednica. Već se osjećam kao pobjednica, ali to će baš bit točka na i, slavit ću kao da sam sama pobijedila. Evo sad dok ovo pričam i mislim o njima emocije su prisutne, tako da oni su jednostavno prijatelj za cijeli život i ovaj Survivor, ako je išta donio, to što je donio njih troje, uključujući i Amera, u moj život, nema ništa lipše od toga. Tako da navijam za Denisa i Davida i jako mi fale", kaže.

S druge strane, bilo je i onih s kojima nje baš najbolje kliknula, među kojima se posebno izdvojila jedna osoba.

"A što reći za Sanju. Od trenutka kad je ušla u show mene je uhvatila kao osobe koju treba izbacit čim prije. Ona i Filip mislim da su najviše nekako rovarili protiv mene. Ona je pokazala sa svojim ponašanjem zapravo koliko smo nas dvije različite. Pokazala je sve ono što jedan sportaš ne bi smjeo raditi. Jako mnogo ne fer play igre. Pokazala je što je sve čovjek spreman napravit da bi došao do cilja. Za razliku od nje, ja nikad ne bih gazila po ljudima da bih došla do nečega. Ako je suđeno da dođem, onda ću sigurno doći na jedan pravedan, ispravan, kulturan način, sigurno ne na ovaj na koji je ona to postizala dosad uspješno. Što se tiče Anđele i Nore, one su mlade cure koje su eto slijedile Filipa. Sad iz ove perspektive kad sam vani i kad slušam komentare, malo mi je jasnija slika. Filip je jedan namazani lik, rekla bih, koji zna taktiku i znao je točno kako će što raditi i prije nego što je ušao u Survivor. Mislim da je Filip najviše taktizirao u ovoj priči, a Anđela i Nora su nekako sve to skupa pratile. Antonija isto uz Filipa je mislim bila jedna od glavnih tu, ali ja ne bih o njima uopće pričala niti nešto pretjerano dobro niti loše. Oni su mene stvarno koštali mnogo živaca unutra tako da nema potrebe da ih uopće više spominjem", poručila je.

Objasnila nam je i što misli da je unijelo razdor u plavi tim, koji je na početku showa djelovao jako skladno.

"Mislim da bi tu možda čak i mnogi rekli da sam ja kriva za unošenje sukoba, bar to vidim po komentarima. Ja moram reći da sam ja od početka bila ja i to se vidi na kraju, koliko sam snažna osoba u svakom pogledu. Ja sam osoba koja je naučila sve sama radit u životu i samo sam se tim vodila i tamo. Davala sam sve najbolje od sebe za svoje pleme, za plave, međutim to se ispostavila kao krivo jer me oni nisu prihvatili kao takvu osobu. Pa vidimo, i sve do kraja stalno su uzdizali Antoniju i Sanju da donose bodove, nikad nisu rekli neke malo veće riječi hvale za mene. Jednostavno su me stalno sputavali", smatra.

"Ja mislim da je zapravo Sanjinim ulaskom sve pošlo po zlu i mislim da je ona najveći krivac za to što se plav tim razdvojio i raspao, jer je stalno se sukobljavala, najviše sa mnom. Vidimo da je svojim ulaskom prvo mene odvojila od kuhinje, da bi na kraju ona ušla u tu istu kuhinju za koju je govorila da ja preko nje žalim doći do finala. Tako da je ona to sve kuhala. Onda joj je kasnije smetalo što ja ne radim ništa, dok sam radila joj je smetalo što sam ja svugdje, tako da jednostavno, ako bih nekoga izdvojila, to bi bila Sanja, ali i Filip koji je 'kuhao' potajno među tim curicama tamo", iskrena je Marina.

Zanimalo nas je i kakva je atmosfera bila kada ih nisu snimale kamere.

"Atmosfera u kampu bi bila takva da je svatko nekako u svom poslu. Ja sam najčešće bila na plaži. Dok nema kamera ili bi ronila ili bi se sunčala ili bi provodila vrijeme s Denisom i Davidom. Jednostavno, nismo se baš puno družili jer su toliko bili negativni, i komentari i energija i provokacije, što na kraju možemo vidjeti. Kad sam ja to počela naglašavat, onda se ispostavilo da stvarno to postoji, iako su oni to u međuvremenu negirali, odnosno prvo prebacivali na nas, da smo mi negativni. Međutim, zapravo oni sve ono što su bili oni, projicirali su na nas da mi radimo, što definitivno nije bilo istina. Mi smo samo pokušali nekako funkcionirat u tom Survivoru koji je ionako sam po sebi težak i mislim da bi sve bilo puno lakše da su ostali Mihaela i Amer unutra i da bi se Hrvatska pokazala u puno boljem svjetlu. Jer ovo što vidimo i ovaj razor koji su oni činili, a ne mi, je jednostavno katastrofa", ističe.

Marinu povratak doma najviše veseli zbog njezina sina.

"Najviše se veselim naravno Gabrijelu, mami, sestri i svim dragim prijateljima. Jedva čekam vidjet to moje malo stvorenje, izljubit ga, izgrlit, ištipat i spavat s njim, i dane provodit s njim. Fali mi i moj način života, povratak u realnost i fali mi nekakav izlazak, definitivno", priznaje.

A Marinu bismo, čini se, u Survivoru mogli gledati opet.

"Ne znam postoji li mogućnost da se opet prijavim u Survivor, ali definitivno da bi to bilo jako zanimljivo. Dapače, ponovno bih išla u Survivor, definitivno. Sad s jednim puno većim iskustvom i mnogo pametnija, mislim da bi mi bilo poprilično lakše. Ljudima koji razmišljaju da se prijave, ako su spremni mentalno i fizički, definitivno bih im rekla da se prijave, ali ako mentalno nisu spremni, onda bolje da sačekaju još malo, jer je ovo igra u kojoj, ako nisi dovoljno spreman, možeš jako loše proći, a ako jesi, onda ti može donijet puno toga pozitivnog. Meni je donijelo i mislim da će mi još donijet puno toga pozitivnog i definitivno bih se prijavila ponovno i savjetovala bih svima da se prijave", poručuje.

Na kraju se obratila gledateljima Survivora s jednom zamolbom

"Gledateljima Survivora poručila bih da nije sve baš onako kako se čini. Mi ipak živimo tamo 24 sata dnevno i dosta toga je na neki način izvedeno iz konteksta, odnosno ne možete dobit pravu sliku svega. Jako je teško, surovo, samo to što smo gladni i iscrpljeni, u uvjetima kakve vidite, takvi su. Nema dodatne hrane, spavamo na otvorenom po kiši, ujutro idemo na poligone i obavljamo sve što ljudi doma obavljaju u normalnim uvjetima. Tako da je jako iscrpljujuće i nekako mislim da ovaj Survivor zapravo najčešće u ljudima može izvući ono najgore, pogotovo ako ti je jako teško, i s obzirom na glad i sve. Rekla bih im samo da ne budu negativni prema ljudima unutra sa komentarima jer nikad nisu bili u takvoj poziciji da bi mogli tako komentirat, a vidim da ima jako puno negativnih komentara, ne na mene, nego na druge učesnike, ali ima nešto i na mene. Ja se na to ne osvrćem, ali bilo bi lijepo kad bi pozitivno reagirali na one likove koji im se sviđaju, a one koji im se ne sviđaju bilo bi bolje da uopće ne komentiraju, jer je jako ružno. Zamislite da smo se mi unutra komentirali ovako kako vi javno komentirate na člancima. Tako da, ružno će biti kada ljudi iznutra izađu i pogledaju što se sve o njima pisalo i na kakav način, vjerujte m, nije nimalo lako unutra", zaključila je Marina.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Knoll zbog posljednje objave pokrenula lavinu reakcija na društvenim mrežama, a nemaju veze s njezinim bujnim atributima!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Evo kako je suprug Maje Šuput izgledao prije nego što je upoznao našu pjevačicu, odmah je uočljiva velika promjena!