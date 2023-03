Zbog njih dvoje Larisa je bila na rubu suza, a Marko o svojoj partnerici govori s ponosom: ''Ona je moj život već promijenila!''

Maja Drobnjaković i Marko Mrkić u prvoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" plesali su tango.

Maja Drobnjaković i Marko Mrkić jedan su od plesnih parova koje gledamo u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", a koji su u prvoj emisiji otplesali strastveni tango.

Maji je ovo bio i prvi put da je zaplesala u cipelama na petu, a žiri je svojim talentom oduševila i dobila sjajne komentare.

"Bilo je sjajno! Na početku si ušla malo nesigurno, ali onda je krenulo. Mislim da je Marko jako sretan da može plesati s tobom", rekla im je Larisa Lipovac Navojec koju su dirnuli do suza.

"Super ste par i mislim da možeš još bolje, bolje, bolje", pohvalio ih je Igor Barberić.

"Tako si se hrabro prepustila partneru. Osjeća se čarolija u zraku, ti si inspiraciju u svakom pogledu. Dobrodošla natrag i sigurna sam da ćemo te gledati još dugo", rekla im je Franka Batelić.

"Molio bih te ideš u backstage i naučiš sve zvijezde kako se drži u tango", poručio joj je Marko Ciboci.

Mrkić o svojoj partnerici govori s ponosom.

''Ona je moj život već promijenila, a što nas tek čeka!'', zaključio je.

Maja je svoje plesne sposobnosti pokazala već u prošloj sezoni showa, kada se pridružila Marku i Jeleni Perić u posebnoj epizodi, a ni tada, kao ni sada, nije očekivala poziv u show.

Ona je inače inspirativna sportašica koja je zbog zloćudne bolesti 2017. godine ostala bez potkoljenice, no i dalje se bavi sportom i pleše.

"Nastupila sam prošle sezone kao gost Jeleni i Marku u trio plesu. Taj je poziv došao zaista iznenada i nisam ni uspjela razmisliti, već smo imali live u studiju. Gurnuli su me u vatru, ali mi je zapravo jako drago jer je ipak to jedno veliko iskustvo. Da sam imala vremena razmišljati, možda ne bih ni pristala. Definitivno me iznenadio i poziv za sudjelovanje u showu ove sezone, ali zbog iskustva u prošloj sezoni pristala sam i ovaj put bez razmišljanja, ali s velikim oduševljenjem", ispričala je Maja za DNEVNIK.hr.

Marka je već poznavala od ranije, pa nas je zanimalo i bi li voljela da joj upravo on sada bude mentor i partner.

"Marka znam iz Udruge amputiranih osoba Grada Zagreba i Zagrebačke županije, s kojom njegova plesna škola surađuje i članovima Udruge jednom tjedno održava satove plesa. To su osnove najjednostavnijih plesova, ali je u svemu tome najbitnija volja i pozitivna energija polaznika, koja nikako ne nedostaje. S obzirom na to da je Marko glavni krivac što sam počela plesati, bilo bi mi drago kad bi mi bio partner u ovoj sezoni, ali isto tako sam sigurna da će stručni tim PSZ-a složiti najbolju kombinaciju parova. Svi mentori su profesionalci, tako da uopće nemam problema s tim da me spoje s bilo kojim drugim partnerom", kaže Maja.

Svojim primjerom svakodnevno inspirira mnoge, a to joj je i jedan od glavnih motiva za sudjelovanje u "Plesu sa zvijezdama".

"Pobjeda sama po sebi mi nije glavni cilj. Puno mi je bitnije sve ono što će se događati do trenutka, odnosno emisije u kojoj ćemo ispasti. U cilju mi je dati svoj maksimum i svladati sve izazove i zadatke koji će mi biti postavljeni na najbolji mogući način. S obzirom na to da mi je puno ljudi reklo da sam ih inspirirala nakon sudjelovanja u prošloj sezoni, voljela bih kad bi se ta inspiracija nastavila i dalje. Svaki dan u životu je poseban i bitan i želim pokazati ljudima da ne postoje nemoguće stvari, sve se može ostvariti ako si pozitivan i dovoljno uporan. Ako jednu osobu motiviram na pozitivnu promjenu, cilj je ostvaren!" istaknula je Maja za razgovoru za DNEVNIK.hr.

