Preminuo je jedan od najvećih skladatelja u povijesti glazbe, a bio je i autor poznatih hitova

Burt Bacharach preminuo je u 94. godini, a iza sebe je ostavio mnoštvo skladbi i vrhunskih hitova.

Burt Bacharach, pjevač, tekstopisac, pijanist, producent i jedan od najvećih skladatelja u povijesti pop glazbe, autor hitova kao što je "Raindrops Keep Fallin’ On My Head" iz proslavljenog filma, umro je u dobi od 94 godine.

Njegov publicist potvrdio je novinskoj agenciji PA da je umro u srijedu u svojem domu okružen rodbinom te da je Bacharachova obitelj zatražila privatnost u ovom trenutku.

Pisac tekstova i pijanist napisao je stotine pjesama od 1960-ih do 1980-ih, mnoge sa svojim dugogodišnjim tekstopiscem Halom Davidom, koji je umro 2012. u dobi od 91 godine.

Bacharach je napisao hitove za mnoge poznate umjetnike, uključujući Cillu Black, Dusty Springfield, Sir Toma Jonesa i The Carpenters.

Springfield je bio jedan od njegovih najpoznatijih suradnika, izvodeći mnoge hitove uključujući "The Look Of Love,", a skladao je i "What’s New Pussycat?" i "Promise Her Anything" za Sir Toma.

Američka pjevačica Dionne Warwick bila je još jedna od njegovih najdražih suradnika, koautorica hita iz 1985. godine "That’s What Friends Are For", na kojem su bili Sir Elton John, Stevie Wonder i Gladys Knight.

Nominiran je za 21 nagrade Grammy, a osvojio ih je šest.

Bacharach je također bio trostruki dobitnik Oscara, a njegova pjesma "Raindrops Keep Falling on My Head", koju je izveo BJ Thomas i koja se pojavila u filmu "Butch Cassidy and the Sundance Kid", osvojila je Grammy i Oscara 1969. godine.

Godine 1982. on i njegova tadašnja supruga Carole Bayer Sager, koja je pisala glazbene tekstove, osvojili su Oscara za "Best That You Can Do" iz filma "Arthur".

Bacharach je 2008. godine proglašen "najvećim živim skladateljem" prilikom dodjele nagrade Grammy za životno djelo.

