Sitno brojimo do koncerta Guns N' Rosesa u Beogradu!

Beograd je u završnoj fazi priprema za jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja godine – koncert legendarne američke grupe Guns N’ Roses, koji će se održati u petak, 18. srpnja na Ušću. Preostalo je točno sedam dana do spektakla koji će na obalu Save privući desetke tisuća obožavatelja iz Srbije, regije i šire.

Ono što ovaj koncert čini posebnim jest činjenica da će Axl Rose, Slash i Duff McKagan po prvi put zajedno nastupiti u srpskoj metropoli – u punom sastavu, a večer će otvoriti posebni gosti – legendarni hip-hop sastav Public Enemy, poznat po snažnom političkom izrazu i kultnom statusu u povijesti rap glazbe. Publika će tako imati priliku svjedočiti susretu dviju glazbenih sila koje su oblikovale svjetski glazbeni pejzaž posljednjih desetljeća.

Guns N’ Roses je bend koji je već svojim debitantskim albumom Appetite for Destruction srušio sve dotadašnje rekorde – prodan je u više od 30 milijuna primjeraka i do danas ostaje najprodavaniji debitantski album u povijesti američke glazbe. Upravo s tog albuma dolaze pjesme koje su obilježile čitave generacije – Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine i Paradise City.

Organizatori Skymusic i Live Nation najavljuju vrhunsku produkciju, pažljivo odabranu set-listu i atmosferu koja nadilazi okvire klasičnog koncerta. Ulaznice su još uvijek dostupne putem stranice efinity.rs i besplatne aplikacije eFinity,

Guns N’ Roses, globalno prepoznati kao jedan od najvećih rock bendova svih vremena, od svog osnutka 1985. godine redefiniraju žanr svojom jedinstvenom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, kao i Use Your Illusion I i Use Your Illusion II, te brojni hitovi, postali su dio rock povijesti i nezaobilazno štivo za generacije fanova diljem svijeta.