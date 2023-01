Princ Harry se okomio na kralja Charlesa pa otkrio zašto mu nije htio novčano pomoći, bojao se jedne stvari?

Princ Harry je u svojoj knjizi "Spare" optužio vlastitog oca, kralja Charlesa da je ljubomoran na njegovu suprugu Meghan Markle.

Princ Harry u svojim je memoarima naziva "Spare" napisao da je njegov otac, kralj Charles, ljubomoran na njegovu sjajnu i očaravujuću suprugu Meghan Markle te da mu također smeta količina publiciteta koju dobivaju princ William i Kate Middleton.

U svojoj dugo očekivanoj autobiografiji "Spare", koja je neplanirano u Španjolskoj ranije objavljena, Harry piše da mu je otac rekao da nema novca na bacanje kako bi njega i Meghan financijski potpomagao jer se bojao da će mu očaravajuća američka glumica ukrasti svu pozornost.

On tvrdi da je sadašnji kralj to već prije iskusio da nije htio dozvoliti da mu se to ponovi, aludirajući na pažnju koju je u javnosti uživala pokojna Diana, princeza od Walesa.

Nakon vjenčanja, dok su Harry i Meghan kao članovi kraljevske obitelji obavljali službene dužnosti, Charles ih je financijski potpomagao, ali to je prekinuto nakon što se par preselio u SAD.

U knjizi se također navodi da je kralj nevoljko pristao potpomagati Williama i Kate iako je zarađivao milijune od lukrativnog vojvodstva u Cornwallu.

(Hina)

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nikada nije bila smatrana klasičnom holivudskom ljepoticom, ali njezine scene striptiza još se dobro pamte

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Njezin suprug nije baš svima omiljen, ali ona se ludo zaljubila na prvi pogled i zbog toga nije požalila