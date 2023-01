Princ Harry iznio dosad najteže optužbe na Williamov račun, teško je povjerovati da je ovo istina!

Princ Harry u svojoj novoj knjizi "Spare" tvrdi da ga je princ William fizički napao tijekom svađe zbog Meghan Markle.

Princ Harry iznio je dosad najteže optužbe na račun svojeg brata, princa Williama, te tvrdi da je nazvao njegovu suprugu Meghan Markle teškom i nepristojnom u svađi koja je završila tako što ga je navodno zgrabio za ovratnik i bacio na pod na zdjelu za pseću hranu, koja se razbila i ozlijedila ga.

Harry je taj događaj opisao u svojoj nadolazećoj autobiografiji "Spare", čiji je ulomak objavio magazin Guardian, te tvrdi da ga je William ostavio s vidljivim ozljedama, uključujući ogrebotine i modrice. Gnjevna svađa navodno je izbila u njegovu domu u Londonu 2019. godine, tijekom koje je William, sadašnji princ od Walesa, inzistirao na tome da pokušava pomoći svojemu mlađem bratu.

Optužio je svojeg brata da je papagajski ponavljao medijske priče o Meghan prije nego što je uslijedila svađa, koja je završila fizičkim obračunom.

"Willy, ne mogu razgovarati s tobom kad si ovakav", rekao je Harry Williamu i pružio mu čašu vode.

"Spustio je čašu, a onda krenuo na mene. Sve se dogodilo tako brzo. Uhvatio me za ovratnik i oborio me na pod. Pao sam na pseću zdjelicu, koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su se zarezali u mene. Ostao sam ležati na trenutak, ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe", dodao je Harry.

Nije poznato kako su novine došle do još neobjavljenog primjerka knjige s obzirom na to da se izdavač Penguin Random House potrudio spriječiti curenje njezinih ulomaka. Izvori su prethodno rekli da su aranžmani za objavljivanje Harryjevih bombastičnih memoara bili vrlo pomno čuvani i obrađeni do najsitnijih detalja, a samo je nekolicina viših rukovoditelja znala točne detalje.

Harry usto tvrdi da mu je odbio uzvratiti te da je William otišao, a onda se vratio tužnog izgleda i s isprikom.

"Ne moraš reći Meg za ovo", rekao mu je tada.

Prema Harryjevim riječima, stvarno isprva nije rekao Meghan za svađu, već je nazvao svojeg terapeuta. Piše da je Meghan obavijestio o svađi tek kada je primijetila ogrebotine i modrice na njegovim leđima, dodajući da nije bila toliko iznenađena niti toliko ljuta, ali da je bila veoma tužna.

Dramatični odlomak koji je otkriven samo nekoliko dana prije službenog izlaska knjige vjerojatno će rezultirati porastom njezine prodaje.

