Otvoren 23. Liburnia Film Festival: Bit će prikazan čak 31 film!

Na Maloj ljetnoj pozornici u Opatiji svečano je otvoren 23. Liburnia Film Festival, najstariji festival posvećen hrvatskom dokumentarnom filmu. Festival i ove godine donosi bogat i raznovrstan program – tijekom pet festivalskih dana bit će prikazan 31 film, od čega 18 naslova u konkurenciji za osam festivalskih nagrada.

Publika će imati priliku pogledati i 12 premijernih naslova, od kojih se šest natječe u glavnom programu, a šest će biti prikazano u popratnim programima (Regionale, Restartovi filmovi, Beldocs predstavlja i posebne projekcije).

Početak festivala odgođen je za tri minute u znak solidarnosti s narodom Palestine, a svečano otvorenje po prvi put, zahvaljujući suradnji s Film svima, bilo je prevedeno na hrvatski znakovni jezik.

Na otvorenju su okupljenima obratili predstavnici Grada Opatije i Primorsko-goranske županije. Alessandra Ban, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, istaknula je kako dokumentarni film ne mijenja svijet, ali mijenja ljude – a ljudi mogu promijeniti svijet te dodala kako Liburnia Film Festival svake godine pokazuje da kultura nije luksuz, nego potreba; koja nas uči empatiji i širi naše vidike.

Fernando Kirigin, gradonačelnik Grada Opatije, tijekom svog je obraćanja publici nastavio u sličnom tonu: „Skoro desetljeće festival se održava upravo ovdje, nakon prvih trinaest godina u Ičićima, i raste zahvaljujući timu i publici. Vjerujem u njegovu budućnost i napredak. Želim svima sjajnih pet dana i uživanje u programu.“

Program je otvoren svjetskom premijerom filma „O mačkama i ljudima“ redateljice Sunčice Ane Veldić, njezinim prvim dugometražnim ostvarenjem, u kojem kroz priču o kastraciji slobodnoživućih mačaka na hrvatskim otocima autorica propituje vlastitu etičku i osobnu poziciju. Prvoga dana publika je imala priliku vidjeti i hrvatsku premijeru filma „PS“ Aleša Suka, impresionističku baladu o jedinom stanovniku zabačenog otočića Vele Srakane, te festivalsku premijeru filma „Život na Sisi“ Sanjina Stanića, posvećenog Slobodanu Dadi Velikiću, prvom Riječaninu koji je samostalno prejedrio Atlantik.

Prikazana su još dva snažna dokumentarna ostvarenja LFF-ovoj publici poznatih autora – ''Suha roba'' Tonija Jelenića, koji portretira Nadu koja kroz jedan jednostavan i na oko nebitan čin vraća dostojanstvo migranatima koji svakodnevno pokušavaju prijeći granicu u potrazi za boljim životom, te ''Crveni tobogan'' Nebojše Slijepčevića, koji bilježi višegodišnji otpor građana zagrebačke Savice za zaštitu javnog prostora, kvartovskog parka. S autorima filmova u konkurenciji za nagrade sutra možete razgovarati na Piću s autorima koje je zakazano u 18:30 na terasi Palme hotela Bristol.

U poslijepodnevnom programu je film „Krila i tlo“ Stefana Maleševića, nagrađeni dokumentarac s beogradskog festivala Beldocs, s kojim LFF već niz godina njeguje razmjenu pobjedničkih filmova.

Organizator festivala je Udruga Liburnia Film Festival, suorganizator je Restart, a partner Festival Opatija.

23. izdanje festivala podržavaju Grad Opatija, Hrvatski audiovizualni centar, Primorsko-goranska županija, Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata, JANAF, Telemach, United Media, Nova Docu, Mediaboard, Audio Video Consulting - AVC Grupa, Turistička zajednica Grada Opatije, Turistička zajednica Kvarnera, ACER Hrvatska i mnogi drugi prijatelji festivala. Program razvoja organizacije Udruge LFF podržava Zaklada Kultura Nova.