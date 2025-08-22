Sve je spremno za pet dana vrhunskog dokumentarnog filma u Opatiji!

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u Opatiji, predstavljen je program 23. Liburnia Film Festivala koji će se održati od 26. do 30. kolovoza 2025. Festival i ove godine ostaje jedinstven po tome što je u potpunosti posvećen hrvatskom dokumentarnom filmu, a publici donosi 18 filmova u natjecateljskom te 12 filmova u popratnom programu, kao i bogati edukativni sadržaj i diskurzivne formate.

Na konferenciji su govorili Ernie Gigante Dešković, ravnatelj ustanove Festival Opatija, Karolina Hrga, izvršna direktorica Liburnia Film Festivala, Borna Padovan, koordinator edukacijskog programa LFF-a, Aleš Suk, redatelj čiji će film (P.S.) na Liburniji imati hrvatsku premijeru te Larisa Šimičić, asistentica komunikacija u organizaciji Film svima.

Karolina Hrga, izvršna direktorica festivala, predstavila je vizual 23. LFF-a, čiji je autor Marin Remić (Tužni Marin u Čizmama), ilustrator i umjetnik prepoznatljivog rukopisa. “Vizual ovogodišnjeg izdanja prikazuje kameru čija leća nije otvoreni objektiv nego ima rešetke, podsjeća na zatvorski prozor, iza kojih je osoba koja se pokušava osloboditi. Kamera odnosno osoba iza nje nije samo neutralni promatrač; može postati alat borbe, razotkrivanja, emancipacije, drugačije slike koja demontira dominantne ideologeme koje oblikuju naš pogled.

Liburnia Film Festival Foto: Liburnia Film Festival

U svijetu obilježenom zatvorenim granicama, represijom nad migrantima, ekonomskim i ekološkim krizama, ali i cenzurom, revizionističkim narativima, ovaj vizual postavlja pitanje: tko ima pravo govoriti, tko ima pravo na život – fizički, politički, simbolički? Film, posebno dokumentarni, može osloboditi pogled i dati prostor temama koje su često na marginama, nevidljive, tabuizirane. Ako ga se koristi odgovorno i politički svjesno, može biti oružje protiv pasivnosti, način da se slika vrati gledatelju – da ga potrese, probudi, konfrontira s onim što bi inače ostalo nevidljivo ili normalizirano. U tom smislu, ovaj vizual je i autokritičan: podsjeća nas da i kamera može biti instrument kontrole, ali i alat oslobođenja, ovisno o tome tko snima, za koga, i iz koje perspektive.”

Liburnia Film Festival Foto: Liburnia Film Festival

Ovogodišnji program u tom smislu obiluje filmovima, kako renomiranih tako i mladih autora i autorica, koji na kritičke načine sagledavaju brojne društvene neuralgije, među kojima je Hrga izdvojila Ramljakova “Mirotvorca”, filmove “Terenska nastava” Joze Schmucha, “Dolazi mali sivi vuk” Žane Agalakove, “Crveni tobogan” Nebojše Sljepčevića... koji kroz različite kreativne postupke i teme kritički otvaraju pitanja nacionalizma, ideologije, militarizacije društva i revizionističkih interpretacija povijesti. Dodala je kako će se na LFF-u moći gledati i filmovi “Suha roba” Tonija Jelinića, čiji karatkometražni dokumentarac otvara goruću temu rastućeg rasizma na našim prostorima prema migrantima druge boje kože, a važne perspektive na pitanje migracija donose i Renata Lučić u filmu “Godina prođe, dan nikako”, Maja Alibegović u filmu “Moja prijateljica Sely”... “Ništa manje zanimljivi i važni nisu ni poetski eseji koji otvaraju rijetke teme kao što je preispitivanje granica (ne)videćeg svijeta kojeg donosi Ines Jokoš s naslovom “Kad vrtim film”, ili naslovi “(P.S.)” Aleša Suka i “Naš vrt na kraju svijeta” Sebastijana Borovčaka koji ukazuju na pitanja raseljavanja i odumiranja na koja jednako utječu nepredvidiva priroda, koliko i socioekonomski čimbenici, te brojni drugi naslovi zbog kojih ne smijete propustiti ovogodišnje izdanje LFFa” izjavila je Hrga.

Koliko je festival poput LFF-a važan za širu lokalnu zajednicu istaknuo je ravnatelj Festivala Opatija Ernie Gigante Dešković „Osim kvalitetnih i vrijednih radova ovakvi festivali mogu ponuditi nešto dodatno, educirati publiku, osvijestiti društvene situacije i omogućiti njihovo kritičko sagledavanje“.

U natjecateljskom programu 23. Liburnia Film Festivala je 18 hrvatskih dokumentarnih filmova (6 premijernih naslova) nastalih u posljednjih godinu dana. O njima će odlučivati stručni žiri koji dodjeljuje sljedeće nagrade: nagradu za najbolji film, nagradu za najbolji regionalni film, te nagrade za najbolju režiju, kameru, montažu i dizajn zvuka.

Ovogodišnji žiri čine Daniel Bukumirović, novinar i urednik, osnivač Monda, bivši urednik Vicea, sada Digital Content Director u United Grupi i pokretač dokumentarne platforme Nova Docu; Olga Dimitrijević, dramska spisateljica i autorica kazališnih predstava koja istražuje teme društvenih borbi, nepravde, ženskih prijateljstava i solidarnosti; Katerina Duda, multimedijska umjetnica, predavačica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i Školi dokumentarnog filma te filmska autorica; Đuro Gavran, redatelj i suosnivač Pipser produkcije, s više od 15 godina iskustva i preko 30 dokumentarnih filmova; te Hrvoje Osvadić, producent više desetaka dokumentarnih i igranih filmova i TV emisija, direktor produkcijske kuće Petnaesta umjetnost i predsjednik Hrvatske udruge producenata

Nagrada za najbolji regionalni film namijenjena je autorima i autoricama s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a ove godine za tu nagradu konkurira četiri naslova („(P.S.) Aleša Suka, „Filice“ Frane Pekice, „Suha roba“ Tonija Jelenića te „Život na Sisi“ Sanjina Stanića. „Jako mi je drago da je moj film izabran u program, jer festival pratim od 2009. godine, a ovo mi je prvi put da sam ovdje kao redatelj. Film (P.S.) nastajao je od 2017. do 2024. U nekoliko posjeta otoku Vele Srakane s ciljem portretiranja posljednjeg žitelja tog otoka, a film se pretočio u portret prostora i vremena.“ rekao je Aleš Suk čiji će film na LFF-u imati hrvatsku premijeru.

Uz žirirane nagrade, kritičarka Jelena Pašić dodjeljuje Nagradu kritičarke “Dragan Rubeša”, koju LFF dodjeluje četvrtu godinu za redom u suradnji s riječkim Art-kinom. Ova nagrada prepoznaje inovativne i kritički relevantne filmske projekte. Važno je napomenuti i kako publika svake večeri na Maloj ljetnoj pozornici može dati svoj glas te utjecati na to kojem će filmu pripasti nagrada publike.

U popratnom programu festivala prikazat će se filmovi iz programa Regionale, zatim posebni Restartovi naslovi, te ovogodišnji pobjednik Beldocsa, jednog od najvažnijih dokumentarnih festivala jugoistočne Europe, “Krila i tlo” Stefana Mileševića (Vila Antonio, utorak 26. kolovoza, 17 sati). Također, publiku u subotu, 30. kolovoza, nakon proglašenja pobjednika 23 LFF-a, očekuje i glazbeni program - koncert banda Ki Klop. Ekipa s LFF-a priprema i after party program u Caffe baru Galija od utorka do četvrtka (26.-28. kolovoza) nakon projekcija na Maloj ljetnoj pozornici gdje će okupljene uveseljavati LFF-ova dugogodišnja suradnica i rezidentica DJ-ica Mirilo.

Borna Padovan najavio je edukacijski program festivala, koji uključuje radionice LFF Rough Cut, Prvi put snimam, Animir(ajmo!), 3-2-1 Akcija!, Dobra priča LFF-a te radionicu sitotiska. Osim toga, istaknuo je i "Piće s autorima", moderirane dnevne razgovore publike s autorima filmova u konkurenciji za nagrade što će se od 27. do 30. kolovoza održavati u kavani Palme hotela Bristol u 18:30 sati.

Posebno mjesto u edukacijskom programu ima case study najuspješnijeg prošlogodišnjeg hrvatskog dokumentarca Fiume o morte! Igora Bezinovića. O procesu nastanka filma govorit će redatelj, istraživačica arhiva Nika Petković i montažerka Hrvoslava Brkušić u Villi Antonio u petak, 29. kolovoza u 18:45 sati. Publika će moći čuti kako je izgledao rad na filmu – od arhivskog istraživanja i pronalaženja ključnih materijala, preko oblikovanja narativa, do montažnih odluka koje su dale filmu ritam i ton. Razgovor je namijenjen svima koje zanima kako ideja prerasta u film – i kako povijest dobiva novo lice kroz dokumentarni objektiv. Prije case studyja bit će prikazana inkluzivna projekcija filma Fiume o morte! (petak, 29. kolovoza, Vila Antonio, u 16:45), dostupna gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama u sklopu programa Film svima 2025. Sam case study također je prilagođen istim skupinama gledatelja, kao i projekcija filma “Kad vrtim film” Ines Jokoš (petak, 29. kolovoza, Vila Antonio, u 16:00) nastao iz snimki slijepog filmofila Branimira.

„Drago nam je da smo povodom 10 godina Filma svima nakon Dana hrvatskog filma 2024, 35. Animafesta, 72. Pula Film Festivala i 18. Festivala mediteranskog filma Split pozvani da organiziramo inkluzivnu projekciju i na 23. Liburnia Film Festivalu.“ rekla je Larisa Šimičić, asistentica komunikacija u organizaciji Film svima.

Inkluzivne će biti i ključne festivalske točke – svečano otvorenje festivala (26. kolovoza, Mala ljetna pozornica Opatija, u 20:15) i dodjela nagrada (30. kolovoza, Mala ljetna pozornica Opatija, u 22:30) koje će se odvijati uz simultano prevođenje na engleski jezik, ali i uz tumača za hrvatski znakovni jezik, čime se program, osim stranim posjetiteljima Kvarnera, čini dostupnim i gluhim i nagluhim osobama. Time se Liburnia Film Festival otvara prema publici kao prostor jednakih prilika za uživanje u filmskoj umjetnosti – bez barijera.

Glasnogovornica festivala Hana Galogaža Lanča dodala je kako je sav popratni program koji će se odvijati u Villi Antonio i na Terasi Palme Hotela Bristol besplatan za posjetitelje, dok je za program koji se održava na Maloj ljetnoj pozornici potrebno kupiti ulaznicu. Svi zainteresirani to mogu učiniti putem portala Mojekarte.hr ili na ulazu u Malu ljetnu pozornicu po cijeni od 4 eura za dnevnu ili 12 eura za festivalsku ulaznicu.

Organizator festivala je Udruga Liburnia Film Festival, suorganizator je Restart, a partner Festival Opatija.

23. izdanje festivala podržavaju Grad Opatija, Hrvatski audiovizualni centar, Primorsko-goranska županija, Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata, JANAF, Telemach, United Media, Nova Docu, Mediaboard, Audio Video Consulting - AVC Zagreb, Turistička zajednica Grada Opatije, Turistička zajednica Kvarnera, ACER Hrvatska i mnogi drugi prijatelji festivala. Program razvoja organizacije Udruge LFF podržava Zaklada Kultura Nova.