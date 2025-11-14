Ne propustite sajam suvremene umjetnosti u srcu Zagreba!

Nakon što je sedmo izdanje Art Zagreba prošle godine u Meštrovićevom paviljonu privuklo više od šest tisuća ljubitelja umjetnosti, ovogodišnje izdanje održat će se od 11. do 14. prosinca u novom prostoru Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti nazvanog Oktogon NMMU.

Novootvoreni prostor Muzeja, u palači nekadašnje Prve hrvatske štedionice, u samo godinu dana, postao je jedno od najzanimljivijih mjesta promocije suvremene umjetnosti u Hrvatskoj.

Upravo ovdje, održat će se i Art Zagreb 2025., središnje događanje hrvatskog tržišta umjetnina. Na jednom mjestu, galerije iz Hrvatske i regije — Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije ponudit će na prodaju djela vrhunskih suvremenih umjetnika. U suradnji s aukcijskom kućom Artmark održat će se aukcija radova Mire Vuce, doajena hrvatskog kiparstva. Nakladnici specijalizirani za likovne umjetnosti ponudit će svoja izdanja. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu praktikuma Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a dio programa čine predavanja i paneli posvećeni suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina.

Art Zagreb Foto: Patricia Jerković

Posljednje tri godine Art Zagreb, posredstvom Mađarskog kulturnog centra Zagreb, predstavlja hrvatske galerije, na sajmu Art Market Budapest. Nakon Galerije Kranjčar i Art de facto, ove se godine predstavila Galerija Modro. U uzvratnom predstavljanju, na Art Zagrebu predstavit će se galerija Tokaj Art Wine.

Art Zagreb Foto: Patricia Jerković

Od 2018. godine, sajam umjetnina, Art Zagreb okuplja galeriste, kolekcionare, umjetnike, kustose i sve zainteresirane za suvremenu umjetnost, nudeći pregled aktualnih trendova. Pored sajamskog dijela, Art Zagreb uključuje izložbe i edukativne programe, promičući dijalog i povjerenje između umjetnika, galerista i publike.

Art Zagreb prilika je da se svi približe umjetnosti, otkriju nova djela, upoznaju autore i njihove priče. Tik pred blagdane ovo je i idealna prilika za odabrati poseban poklon. Prošla izdanja pokazala su da posjetitelji pronalaze inspiraciju na različite načine: od zanimljivih izložaka, preko knjiga, do susreta s umjetnicima, galeristima i kustosima, a Oktogon NNMU, raskošni izložbeni prostor u nekadašnjoj palači Prve hrvatske štedionice, savršeno je mjesto za ovakav susret s umjetnošću i to u adventsko doba.

Art Zagreb Foto: Patricia Jerković

Sajam se održava uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba.

Ulaz je slobodan, a više informacija dostupno je na službenim stranicama Art Zagreba.