Zdravko Čolić za Dan žena odlazi u Varaždin, karte za uvijek traženi koncert povodom ovog dana su već u prodaji!

Nakon veličanstvenog dočeka Nove godine na dubrovačkom Stradunu, ali i nekoliko jednako sjajnih koncerata u protekloj godini, poput koncerta u pulskoj Areni, osječkoj dvorani ''Gradski vrt'' te zadarskom ''Višnjiku'', Zdravko Čolić i u ovoj godini nastavlja oduševljavati hrvatsku publiku, a upravo je to već i učinio - najavom koncerta u varaždinskoj Areni – 8. ožujka.



Miljenik žena tako će Dan žena provesti u najljepšem mogućem okruženju te pjesmom zagrliti nekoliko tisuća žena, kao i njihovih pratnji tu večer… Svi zajedno, imat će prilike uživati u nekim od najljepših ljubavnih pjesama s ovih prostora, poput ''Ti si mi u krvi'', ''Kao moja mati'', ''Jedina'', ''Noć mi te duguje'', ''Moja draga'', ''Jedna zima sa Kristinom'', ''Krasiva'', ''Ti možeš sve'', ali i mnogim drugim, koje su ujedno i svojevrsne ''ode ženama''.



Od početka karijere, Čolić je poznat kao veliki poštovatelj žena, majki, baki, supruga i kćeri, kako na sceni i kroz pjesme, tako i u privatnom životu, što ga je odavno dovelo do titule najvećeg džentlmena među glazbenicima u regiji. Kada se to spoji s nenadmašnim vokalom i nepresušnom energijom na sceni, neodoljivim šarmom te bezvremenskim hitovima, jasno je zašto ga se smatra glazbenim fenomenom ovih prostora i već pola stoljeća jednim od najvećih imena regionalne glazbene scene.



Svih tih pet desetljeća, upravo koncerti povodom Dana žena, jedni su od najtraženijih Čolićevih koncerata, a za najavljeni varaždinski – karte su već u prodaji putem sustava Eventim.