Vanessa Mioč ima svoj prvi album! Ovo je glazbeno svjedočanstvo vjere, nade i predanja

Nakon gotovo šest godina glazbenog puta, Vanessa Mioč predstavlja svoj prvi album "Vjerujem" – iskreno i emotivno glazbeno svjedočanstvo o vjeri, ljubavi i Bogu koji ne odustaje, s deset pjesama nastalih kao molitva, susret i poruka nade.

Nakon gotovo šest godina glazbenog putovanja, izvođačica duhovne glazbe Vanessa Mioč s velikim uzbuđenjem predstavlja svoj prvi album pod nazivom "Vjerujem".

Ovaj dugoočekivani glazbeni prvijenac donosi deset pjesama koje su nastajale - kako sama kaže - tiho, nenametljivo i s puno srca, a koje svjedoče o Bogu koji ne odustaje, o vjeri koja nosi i ljubavi koja liječi.

"Pjesme ovog albuma su jednostavne, ali iskrene. 'Pitke', ali i duboke. Nisu tu da pokažu snagu – već da podsjete da ne moramo biti savršeni da bismo bili voljeni. Smatram da je to danas uspjeh - prihvatit da si voljen i da, iako nesavršen, vrijediš te da zaista ne moraš sve sam. "

Naziv albuma dolazi upravo od prve Vanessine pjesme "Vjerujem", koju je otpjevala s Alanom Hržicom, a koja je označila početak njezina glazbenog puta. Upravo s ovom pobijedila je i na na Festivalu kršćanske glazbe u Poljskoj, poznatom kao "kršćanska Eurovizija".

"Gotovo u isti tren kada sam počela razmišljati o imenu albuma, znala sam da će to biti ‘Vjerujem’. To je kratka riječ, ali isto tako riječ s tolikom dubinom – riječ koja budi emocije i poziva na razmišljanje."

Album "Vjerujem" sastoji se od deset pjesama – sedam već poznatih publici, od kojih je svaka praćena videospotom, i tri potpuno nove, koje po prvi put izlaze upravo uz objavu albuma.

Pjesma "Tišina", duet je s Đurom Ravenščakom, "tiha, ali snažna melodija koja se u svijetu buke itekako ističe". Druge dvije pjesme potpisuje fra Marin Karačić, koji je autor gotovo polovice pjesama s Vanessinog albuma. "Novo srce" je jedna od njih – pjesma o promjeni. Nježna, ali toliko snažna, baš onako kako samo istina može biti. Kao svojevrsna točka na i cijelog albuma dolazi pjesma "Pusti", također fra Marinovo djelo.

"Rad na ovom albumu okupio je divne ljude koji su svojim talentom, vjerom i prisutnošću ostavili trag – ne samo na pjesmama koje su napisali, melodijama koje su odsvirali ili glasovima koji su otpjevani nego duboko u meni. Na tome sam im neizmjerno zahvalna te sam sretna sto ih danas mogu nazvati svojim prijateljima", istaknula je Vanessa.

Od poznatih imena suvremene duhovne glazbene scene na ovom albumu izdavačke kuće Aquarius records u produkciji i postprodukciji, glazbi, aranžmanu i snimanju osim Alana Hržice, fra Marina Karačića i Đure Ravenščaka, doprinijeli su i Goran Kovačić, Grgur Sesar, Petar Buljan, Iva Smojver, Kornelija Palić Papafava, Djordjija Palić, Zoran Švigir Švigi i brojni drugi.

"Ovaj album nije bio samo projekt. On je moj odgovor “da” na Njegov poziv koji je došao baš onda kad nisam znala ni kamo ni kako. I to ne savršenoj meni – nego onoj umornoj, zbunjenoj, ali spremnoj reći: ‘Evo me. Vjerujem je moj prvi album, ali i mnogo više od toga. To je svjedočanstvo. O Bogu koji ne odustaje, o ljubavi koja liječi, o vjeri koja se ne temelji na savršenstvu nego na iskrenosti. Ako je ijedna pjesma s ovog albuma nekomu znak nade, putokaz prema svjetlu – onda je sve imalo smisla", otkriva Vanessa.

Za Vanessu je glazba puno više od pjesme, to je prvenstveno molitva i susret s Bogom.

"Vjerujem i sve više osjećam kako čovjek i dalje čezne za “onim nečim” te je u potrazi za onim dubljim, istinskim i iskrenim. To je ono što svojim radom želim potaknuti. Od samih početaka želim pokazati mladima kako je itekako moguće danas biti mlad, zabavan, autentičan i moderan – a istovremeno usmjeren prema Bogu, prema ljubavi, istini. I upravo kroz ovaj album to želim prenijeti. To je poruka koju najviše nosim u sebi. I ako samo jedna osoba osjeti ono što sam ja osjećala dok sam snimala ovaj album moje srce je ispunjeno te vjerujem da se sav trud tada isplatio. Iako, tek sam počela i veselim se svemu onome što me još čeka", kaže.

Vanessa redovito nastupa na brojnim festivalima i koncertima kršćanske duhovne glazbe diljem Hrvatske, ali i izvan njezinih granica. Neke od pjesama s njezinog albuma moći ćete čuti i na velikom duhovno-glazbenom spektaklu Progledaj srcem, koji će se održati 17. i 18. svibnja u Areni Zagreb, gdje će Vanessa nastupiti uz ostale izvođače pred 18.000 ljudi.

