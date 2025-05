Tony Cetinski s novom je pjesmom dotaknuo srž publike i sebe, poslušajte kako zvuči!

Balada koja vraća Tonyja Cetinskog u punoj snazi emocije i glasa – dokazuje zašto je jedan od najvažnijih hrvatskih vokala.

Tony Cetinski, jedan od najautentičnijih i najvoljenijih vokala regionalne glazbene scene, ponovno nas podsjeća zašto njegove pjesme ne zastarijevaju – jer dolaze iz iskrenosti, ranjivosti i životnog iskustva. Njegova nova pjesma "Piši propalo2, za koju je snimljeni i spot, donosi snažnu poruku o raskidu koji više ne boli, već oslobađa.



Pjesma "Piši propalo2 donosi snažnu poruku o kraju koji ne boli nego oslobađa – pjesmu o hrabrosti da se zatvore vrata koja više ne vode nikamo, i da se krene dalje, možda s ranama, ali s glavom visoko. Pogledajte spot ovdje



"Ajmeeee, dočekala. Samo ti, pa dugo nitko", to su samo neki od komentara koji su preplavili YouTube kanal nakon objave nove pjesme 2Piši propalo2, emotivne glazbene ispovijesti jednog od najmoćnijih glasova hrvatske i regionalne glazbene scene – Tonyja Cetinskog.



Glazbu i tekst potpisuje Ante Pecotić, dok je produkcijski pečat djelo Darka Dimitrova i Bojana Šalamona Shalle – imena koja su sinonim za savršenu sinergiju glazbene emocije i vrhunske produkcije.



"Znam, ponavljam se, ali vraćaš se na staro", pišu fanovi, a mnogi već nazivaju pjesmu remek-djelom i "čudom u izvođenju najboljeg muškog vokala na Balkanu".



"Tony u nizu tvojih predivnih pjesama... ova odskače jer je puna životne istine... života koji prolaze mnogi ljudi i mnogi se nađu u toj situaciji... Hvala ti što si onaj tužniji dio života opjevao i koliko god bio težak uz ovu lijepu pjesmu je lakši. Hvala majstore!"



Tony ponovno pjeva ono što publika duboko osjeća – i to s glasom koji, kako komentatori kažu, tjera na suze i pjevanje po stanu "s daljinskim umjesto mikrofona".



Vizualnu pratnju pjesmi donosi minimalistički, ali izuzetno dojmljiv spot koji u fokus stavlja emociju, ranjivost i Tonyjevu interpretaciju – bez spektakla, samo sirova istina.



Nakon više od tri desetljeća na sceni, Tony Cetinski ne prestaje iznenađivati i nadmašivati samoga sebe. "Piši propalo" nije samo nova pjesma – to je glazbeni trenutak koji se pamti i još jednom potvrda da je emocija Tonyjev najjači adut.



