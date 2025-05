ToMa ima novi ljetni hit - poslušajte "5 minuta"!

Nakon uspješnih singlova 'Kriva procjena' i 'Tamo' koji će se naći na njegovom drugom studijskom albumu, Toma nam je za ljeto pripremio pjesmu zaraznog refrena koja će se sigurno pjevušiti u narednim mjesecima - “5 minuta” je ljetna glazbena poslastica prožeta emocijama prve zaljubljenosti.

Pjesma je nastala spontano, kada su se Tomi javili dečki iz Oryng World studija s idejom lepršave, plesne pjesme, koja bi savršeno odgovarala njegovom senzibilitetu. Beat je odmah ''sjeo'', a ideja se vrlo brzo pretvorila u gotovu pjesmu za koju je Toma izjavio:

''5 minuta'' je jedna 'slučajna' pjesma koja mi se dogodila prije nekoliko mjeseci. Zajedno smo Franko Štrbac i ja završili tekst i glazbu, a produkciju prepustili Borni Lediću i Marinu Benji. Volim nenadane suradnje i ljude koji su nenametljivo, ali snažno ušli u moj kreativni svijet. Ovo je pjesma o onom najiskrenijem osjećaju zaljubljenosti – kad mobitel ne ispuštaš iz ruke i brojiš minute do novog susreta.''

ToMa - 2 Foto: PR

Uz Tomislava Marića i Franka Štrbca, koji zajednički potpisuju glazbu i tekst, na produkciji su radili Borna Ledić i Marin Benja (u potpisu i kao mix/master inženjer). Pjesma ''5 minuta'' donosi lagani, moderni pop groove, uz pitku melodiju i emociju koju publika od Tome već prepoznaje i voli. Prateći video broj pjesme režirao je mladi, talentirani Dorian Domiter, uz asistenciju fotografa Dorijana Jurinjaka, te model Tamaru Čes u glavnoj ulozi. Spot vizualno pojačava emocionalnu poruku pjesme koristeći simboliku prostora, svjetla i boje.

''Stvorili smo doslovnu i metaforičku granicu između dvoje ljudi koji su blizu, ali emocionalno udaljeni. Tirkizno i narančasto svjetlo, spotlight scena – sve su to elementi koji su pojačali introspektivni karakter pjesme, unatoč njezinoj lakoći'' – ističe redatelj Domiter.

ToMa - 1 Foto: PR

''5 minuta'' je pjesma za zaljubljene, za one koji tek upoznaju to uzbuđenje i za one koji se sjećaju koliko pet minuta može značiti kada ti je netko važan, a sigurno će svojim vibeom odgovarati i u nadolazećim toplijim danima. Ona je ujedno i treći službeni singl s Tominog nadolazećeg drugog studijskog albuma koji bi prema planu trebao izaći krajem 2025. godine.

Pjesma je dostupna na svim streaming servisima i na YouTube kanalu Dallas Recordsa.