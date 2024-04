Točno tjedan dana nas dijeli od koncerta The Croatian Pink Floyd Showa, na pozornicu stiže i Dino Jelusić

Svjetska senzacija The Croatian Pink Floyd Show za tjedan dana stiže u Hrvatsku, ulaznice su u prodaji.

Točno tjedan dana nas dijeli od koncerta The Croatian Pink Floyd Show-a koji će se održati u četvrtak, 11.4. u Tvornici kulture. Na pozornici će im se, kao gost, pridružiti Porinom ovjekovječeni Dino Jelusić!

Karlovački bend, kojeg čini ukupno devet članova, s radom oficijalno počinje 2016.godine, čemu je prethodila priprema od pune dvije godine.

Svaki njihov nastup uvježban je i unaprijed razrađen do posljednjeg detalja. U Tvornici nas, osim fantastičnog vizualnog spektakla, očekuje putovanje kroz najveće hitove ovih velikana poput, „Shine On You Diamond", "Us And Them", "Time", "Comfortable Numb" i druge.

Tko još nije slušao Croatian Pink Floyd Show uživo, bit će oduševljen, u to smo sigurni, a oni koji jesu, s pravom se vesele još jednom live nastupu.

Ukoliko još niste osigurali svoju ulaznicu, to možete učiniti putem Eventim sustava te svim njihovim prodajnim mjestima, kao i putem Entrio sustava ili na blagajni Tvornice na dan koncerta.

Ulaznice su dostupne u pretprodaji putem Eventim i Entrio sustava po cijeni od : parter – 17 eur i galerija – 19 eur. Cijena ulaznice na dan koncerta iznosit će 19 odnosno, 20 eura.