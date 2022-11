Tereza Kesovija, Drago Diklić, Stjepan Jimmy Stanić i Croatia Records dobitnici su nagrade za posebna dostignuća u domaćoj glazbenoj industriji

Terezi Kesoviji, Dragi Dikliću, Stjepanu Jimmyju Staniću i Croatia Recordsu dodijeljena je nagrada "Nova ploča“ za njihov izuzetan doprinos diskografiji i glazbenoj kulturi.

Dodjela nagrade koja odaje priznanje istaknutim pojedincima i institucijama u domaćoj glazbenoj industriji održana je u Lisinskom u organizaciji Hrvatske diskografske udruge

Glazba u životu svakog pojedinca ima posebno mjesto i značaj, utječe na naše emocije, uz nju se veselimo i tugujemo, a isto tako posebne trenutke i osobe nerijetko vežemo baš uz pojedine pjesme ili izvođače. Glazbe ne bi bilo bez predanog rada pjevača, autora, glazbenika, diskografa i svih drugih pojedinaca koja nam omogućavaju uživanje u najljepšim notama. Kako bi se obilježio i nagradio njihov rad, 2020. godine Hrvatska diskografska udruga osnovala je godišnju nagradu „Nova ploča“ koja se dodjeljuje za posebna dostignuća na području domaće glazbene industrije, a svečana dodjela ovogodišnje „Nove ploče“ održana je u srijedu u dvorani Vatroslav Lisinski. Tom prilikom nagrade su dodijeljene Terezi Kesoviji, Dragi Dikliću, Stjepanu Jimmyju Staniću te diskografskoj kući Croatia Records.

Tereza Kesovija, dobitnica brojnih nagrada, vlasnica više od 50 albuma, glazbena umjetnica s impresivnom inozemnom karijerom te najtiražnija glazbenica na domaćem prostoru ne krije da je svako priznanje, pa tako i nagrada Nova ploča, neizmjerno veseli.

"Svaka nagrada predstavlja prepoznavanje i priznanje minulog rada pa me stoga jako veseli i ova nagrada i dodijeljeno priznanje diskografske industrije. Ne, nemojte me pitati koliko sam pjesama snimila u svojoj dugogodišnjoj karijeri, ali me izrazito veseli kada čujem da iste pjevaju sve generacije, od najmlađih do onih starijih. Iako je ova nagrada dodijeljena meni, pripada i svim mojim suradnicima, kako bivšim tako i sadašnjim, s kojima sam zajedno plovila oceanom glazbe i ljubavi. Ne smijem se zaboraviti zahvaliti i svojoj vjernoj publici koja mi je cijeli život bila inspiracija daljnjeg stvaranja i tjerala me naprijed“, istaknula je Tereza te zahvalila i Hrvatskoj diskografskoj udruzi koja je osnovala nagradu Nova ploča.

Drago Diklić ostavio je neizbrisiv trag u desetljećima dugoj glazbenoj karijeri, a naročito kroz svoju diskografsku kuću ALTA koju vodi još od 1970. godine.

"Svaka nagrada veseli, posebno kada je to nagrada za opus vašeg cjeloživotnog rada i rezultata kao što je Nova ploča. Ja sam jedan od začetnika privatne diskografije. Kada sam osnovao svoju ALTA-u, samo je još postojao Jugoton. Nakon toga su krenule druge male diskografske kuće poput Suzy i ostalih. Tada sam se dogovorio s Croatia Recordsom da nama malim diskografima to bude krovna kuća i produkcija kako se mi ne bi bavili distribucijom, već samo stvaranjem. Mladima u glazbenoj industriji poručujem da budu uporni, ne odustaju od svojih ideja sve dok ih ne provedu do kraja“, poručio je inspirativno Diklić.

Stjepanu Jimmyju Staniću primanje nagrade Nova ploča bila je prilika za prisjetiti se nekih od značajnih trenutaka kao i osoba iz svoje glazbene prošlosti.

"Neminovno me misli vode vremeplovom života, prisjećajući se, sentimentalno i sa zahvalnošću, brojnih uglednih glazbenika koji su mi pomagali i s kojima sam uspješno surađivao tijekom duge karijere. Neminovno se sjećam suradnje s Nikicom Kalogjerom i njegovim ansamblom, koji mi je 1954. godine omogućio snimanje prve ploče, s obradom švicarsko-njemačke pjesme Cowboy Jimmy, za ondašnji „Jugoton“ čiji je nasljednik Croatia Records, za koji me veže višedesetljetna suradnja. Pri tom spominjem i suradnju s njemačkim disko izdavačem Electrola-Columbia, ali i mogućnost razvitka karijere u inozemstvu. No, nisam ambiciozan, a i „Zagreboljub“ sam, emotivno vezan za rodni grad. Pošteno sam radio svoj posao. Nisam odbijao festivalske pozive, smatrajući svoje sudjelovanje ustupkom publici. Imam raznih nagrada, izloženih u stanu, na komodi, čak i jednog Oscara, statuicu koju su mi izradili prijatelji, iz zezancije. Veselim se i Novoj ploči koja zaokružuje moju estradnu karijeru čiji je moto: „Jazz je moj životni eliksir!“, kazao je Jimmy Stanić.

U ime diskografske kuće Croatia Records riječi zahvale za nagradu uputio je direktor Želimir Babogredac.

"Ovo je još jedno veliko priznanje diskografskoj kući Croatia Records koja ove godine obilježava sedamdeset i pet godina svog postojanja. Ono je ujedno i priznanje svim ljudima koji su tijekom svog radnog vijeka stvarali Jugoton kakav pamtimo i Croatiu Records kakva danas postoji. S potpunim pokrićem dobili smo epitet "diva iz Dubrave", a i danas smo najrespektabilnija diskografska kuća u regiji. Tijekom godina pretvorbe i prilagodbe, uvođenja novog poslovanja i novih tehničkih uvjeta, Croatia Records odolijevala je svakom vremenu i pokazala da je lider i u prepoznavanju i praćenju svjetskih trendova u glazbi i diskografiji. Ponosan sam na činjenicu da sve naše planove uspješno realiziramo, što smo poslovanje uspostavili u cijeloj regiji i što imamo brojne suradnike koji s jednakim entuzijazmom prate i vole glazbu. Nagrade su uvijek znak da smo na dobrom putu i da sve što radimo je prepoznato kao vrijedno, no isto tako nagrade su obaveza i poticaj za daljnji rad, čemu se veselimo“, zaključio je Babogredac.

Na svečanoj dodjeli nagrade Nova ploča koju je vodila Ana Radišić svojim glazbenim nastupima okupljene su počastili sopranistica Marija Vidović u pratnji klavirista Bože Letunića te Zvonimir Radišić Trio.

Povjerenstvo za dodjelu ovogodišnjih nagrada činili su Mirjana Matić, Dubravka Tomeković Aralica, Zlatko Turkalj Turki, Hrvoje Markulj i Siniša Bizović. Odluku o dobitnicima nagrade Nova ploča za 2022. godinu jednoglasno je usvojio Upravni odbor Hrvatske diskografske udruge.

