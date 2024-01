Video "Krug" Miloševa & Dunje Ercegović u režiji Ivane Radić nagrađen je s 11 međunarodnih priznanja!

Nakon što je stiglo prvo međunarodno priznanje "Silver award" na Hollywood Independent Filmakers Awards & Festivalu za "Krug", zaredao se još niz od još 10 međunarodnih priznanja na filmskim festivalima od Indije, preko Europe do Amerike - "Best Music Video" na Gothamite Film Festival, Indo-French International Film Festivalu, Rohip International Film Festivalu Mokkho International Film Festival & Indie Cine Tube Awards, "Best Animation Music Video" na Rome Music Video Awards, "Honorable Mention" na Europe Music Video Awards i Varsity Film Expo, "Staff Pick" na 11th Around International Film Festival – Barcelona, a još se čeka niz festivala na kojima je ‘Krug’ u režiji Ivane Radić ušao u selekciju za još priznanja.

“Moram priznati da je dobiti ovakav niz međunarodnih priznanja za moju pjesmu i spot – skoro pa nevjerojatno. Divan je osjećaj bio dobiti već samo onu prvu nagradu, jer ni to nije mala stvar – i koliko god sam se nadao da će se taj uspjeh nastaviti – nije mi bilo na kraj pameti da će to na kraju ovako izgledati. Naravno, vjerovao sam u ono što je Ivana napravila, ali svejedno je teško bilo pretpostaviti da će se ovo stvarno dogoditi – baš nama.’’ – izjavio je Matej povodom osvojenih priznanja, i ponosno dodao:

‘’Trenutak u kojem sam to osvijestio bio je kada sam napokon sve dosadašnje nagrade stavio na hrpu, i shvatio da smo u dvoznamenkastim brojkama. Ljudi moji, preko 10 nagrada, ej! To ipak nešto znači i zbog toga treba biti ponosan.’’

Sve ove nagrade, nastavlja Matej, idu na adresu Ivane Radić koja je zaslužna za ovaj spot i bez čije mašte i ruku ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

"Također, nadam se da taj međunarodni uspjeh neće proći nezapaženo ni na domaćem terenu, i da Ivani možda otvori neka nova vrata i mogućnosti. Ne znam je li problem u sistemu ili nedostatku entuzijazma, ali mislim da je to glavni razlog zbog kojeg mi mlađi, koji se trudimo raditi nešto, vjerujemo u to, guramo i nekad se na glavu postavimo da napravimo ono što hoćemo, ništa ne možemo dobiti. Nitko nas ne shvaća ozbiljno. Nadam se da će ići nabolje, ali oni moraju sami shvatiti da nešto moraju napraviti. Kad podvučeš crtu, nisu nagrade najbitnija stvar na svijetu, ali lijepo je osjetiti da netko poštuje taj rad", dodao je Matej, a o svim pristiglim priznanjima oglasila se i autorica video spota koji se stvarao gotovo dva mjeseca.

"Kad mi je Matej rekao da bi volio surađivati sa mnom na svojem novom spotu, odmah sam prihvatila jer volim muziku koju radi i još više od toga volim raditi animaciju s lutkama. Nije mi na kraj pameti bilo da će biti tako zadovoljan sa onim što sam napravila, do mjere da mi je rekao da misli da ovo treba prijaviti na festivale jer je toliko dobro. I evo, izgleda da je bio u pravu jer smo upravo osvojili jedanaestu međunarodnu nagradu za naš spot. I dalje ne vjerujem da se ovo dogodilo, ali lijepo je kada netko prepozna tvoj rad – i hvala Mateju na prilici i povjerenju."

Video spot "Krug" dostupan je na Dallas Records YouTube kanalu i na svim streaming servisima.

Glazbu i tekst potpisuje Matej Milošev, a aranžman i produkciju Tomislav Franjo Šušak i Jere Šešelja. Pjesma je snimana u Studiju C i Twenty Twenty Studiju, a masterirao je Filip Motovunski. Ideju, režijju, montažu, animaciju, lutke i scenografiju potpisuje Ivana Radić, asistirao je Filip Vitko, tehnička podrška bio je Jakov Vitko.