Sea Dance in Exile: Brazilski superstar Alok režirat će apsolutni party vrhunac ljeta na Jadranu

Jedan od vodećih globalnih superstarova elektronske glazbe i najutjecajniji brazilski artist današnjice Alok stiže na specijalno izdanje Sea Dance in Exile koje će se od 17. do 19. kolovoza održati u Diamond Clubu u Malinskoj na otoku Krku.

Slavni DJ Mag brazilskog je producenta i DJ-a prije nekoliko sezona postavio na 4. mjesto najboljih elektronskih izvođača na svijetu i tu poziciju, ispred imena kao što su Armin van Buuren, Afrojack i Steve Aoki, drži i dan danas! Njegovu globalnu popularnost potvrđuju i brojke s društvenih mreža na kojima Aloka prati više od 50 milijuna ljudi, što znači da na otok Krk stiže drugi najpraćeniji DJ na svijetu.

Apsolutni glazbeni vrhunac ljeta na sjevernom Jadranu u tri će noći, uz Aloka, kreirati francuski hitmaker Willy William i house velemajstor Fedde Le Grand, a domaću i regionalnu podrškku dat će Vanillaz, Yakka, Mika Vale, Lady Lee, Vitto, Vanjanja, Ryu & Dante te Dominik.

Kad upitate nekog glazbenika za savjet kako uspjeti, gotovo uvijek će pričati kako je potrebno puno rada i kako su oni počeli kao jako mladi. I dok mnogi kreću u kasnim tinejdžerskim i ranim punoljetnim godinama, brazilski DJ Alok krenuo je već s 10 godina, zbog čega je i dogurao do samog vrha elektronske svjetske scene. U dobi od 10 godina, dok se klinci koje zanima glazba obično tek odlučuju za neki instrument, Alok Petrillo svoj je interes pronašao u elektronskoj glazbi i to specifično po pitanju kako nastaju remiksi. Taj ga je vibe dosad vukao kroz cijelu karijeru, pa nije ni čudo da ga je svijet uočio upravo na remiksima nekih velikih traka.

S 12 je imao prvi bend, i to s bratom blizancem, gdje su pržili psytrance. Inače, ovaj glazbeni žanr je nešto što su dva mala Brazilca imali u krvi, jer su im roditelji bili pioniri ovih partyja u Brazilu i kreatori poznatog Universo Parallelo festivala u Brazilu. Njegovo ime – Alok – inače na sanskritu znači svjetlost, za što su roditelji dobili inspiraciju nakon proputovanja kroz Indiju.

S 19 je već krenuo put solo karijere, dok su mnogi još učili kako da usklade ritmove i puste traku koja će zapaliti publiku. Samo dvije godine kasnije postaje svjetski priznat i od 2016. godine poznat kao jedini Brazilac na listama najboljih svjetskih DJ-eva. Izdvojio se u početku svojom simpatičnom i drugačijom pojavom, underground stavom, ali i željom za istančanim melodijama koje će izvoditi na velikim pozornicama diljem svijeta.

Njegove istančane producentske vještine kreirale su hitove kao što su "Don’t Cry For Me" s Jasonom Derulom, "In My Mind" s Johnom Legendom, "Don’t Say Goodbye" s Tove Lo i Ilkay Sencan, "Work With My Love" s Jamesom Arturom, kao i "Hear Me Now" koja je do danas najljepša Alokova pjesma.

Od 2016. ima i svoj label, Up Club records, i stvara pjesme s kojima ne silazi s lista najslušanijih elektronskih izvođača. Neke od najupečatljivijih traka koje je napravio su singl "Deep Down" i remiks teme iz Netflixove serije Squid Game. Kako je i sam rekao, tema iz ove serije uvukla mu se u uši i nije htjela van, pa je odlučio od nje napraviti klupsku himnu uz koju će svi plesati.

Svoj stil Alok opisuje kao brazilian bass i dance pop, a jedan od vodećih medija iz polja glazbe i tehnologije MusicTech predstavlja ga kao umjetnika koji ispisuje nova pravila dance glazbe traku po traku, kao producenta s Midinim dodirom kojim je pozlatio hitove iz opusa najvećih zvijezda od Dua Lipe do The Rolling Stonesa. Premijerno je nastupio i na karnevalu u Sao Paulu 2020. godine, i to pred milijun ljudi, a za doček 2023. ponovo je stao ispred više od milijun fanova u Brazilu i priredio im nezaboravni set na sigurno najvećoj novogodišnjoj zabavi ikada održanoj!

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori, a specijalno izdanje pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, bit će održano od 17. do 19. kolovoza, u klubu Diamond smještenom u Malinskoj na otoku Krku.

Program će u četvrtak, 17. kolovoza, otvoriti francuska globalna senzacija Willy William uz podršku Lady Lee, Vitta i Vanjanje. U petak, 18. kolovoza za pult Diamonda stižu house velemajstor Fedde Le Grand praćen s Mikom Valeom, Yakkom i Dominikom, dok će završne večeri, 19. kolovoza otokom Krkom dominirati brazilski elektronski čarobnjak Alok uz kojeg nastupaju duo Vanillaz, Ryu & Dante te Dominique i Vanjanja.

Regularne i VIP ulaznice dostupne su unutar sustava Entrio.