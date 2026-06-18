Pogledajte kako su Tomašević i Benčić proslavili pogodak Vatrenih protiv Engleza!

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić zajedno su s navijačima u jednom zagrebačkom kafiću euforično proslavili drugi pogodak Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Unatoč tome što je započela porazom od Engleske 4:2, hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je ujedinila naciju, a među brojnim navijačima koji su pratili susret Vatrenih protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu bili su i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te saborska zastupnica Sandra Benčić.

Na zajedničkom gledanju utakmice u jednom kafiću u zagrebačkoj Vlaškoj ulici nije nedostajalo emocija, a posebno burno slavlje uslijedilo je nakon drugog pogotka Hrvatske za vodstvo od 2:2.

Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju Tomaševića i Benčić okružene navijačima u prepoznatljivim hrvatskim kockicama, kako skaču, podižu ruke u zrak i slave važan trenutak utakmice.

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - 5 Foto: Instagram Screenshot

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Atmosfera u lokalu bila je na vrhuncu. Navijači su glasno bodrili hrvatsku reprezentaciju, a nakon pogotka uslijedili su zagrljaji, uzvici oduševljenja i zajedničko slavlje koje je nakratko pretvorilo Vlašku ulicu u malu navijačku fan zonu.

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Tomašević i Benčić tako su se pridružili tisućama građana diljem Hrvatske koji su napeto pratili nastup Vatrenih na svjetskoj smotri, još jednom potvrdivši da nogomet i najveće sportske utakmice brišu političke i druge razlike te okupljaju sve generacije oko istog cilja – uspjeha hrvatske reprezentacije.

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