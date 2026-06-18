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nisu skrivali emocije

Pogledajte kako su Tomašević i Benčić proslavili pogodak Vatrenih protiv Engleza!

Piše E. G., Danas @ 02:24 Celebrity komentari
Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - 1 Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić zajedno su s navijačima u jednom zagrebačkom kafiću euforično proslavili drugi pogodak Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

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