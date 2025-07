Suprug Blanke Vlašić iznenadio izjavom o njoj u novom intervjuu: ''Već godinu i pol...''

U jednom belgijskom podcastu Ruben Van Gucht spomenuo je kako je Blanka Vlašić pokrenula platformu koja omogućuje djeci da pronađu svoj sport.

Život naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, koja danas obnaša dužnost predsjednice splitskog Atletskog sportskog kluba, proteklih nekoliko mjeseci našao se u fokusu javnosti zbog izjava njezina supruga Rubena Van Guchta o otvorenom braku.

I dok 41-godišnja Vlašić nije htjela ništa komentirati, Van Gucht se svako toliko nađe u medijima, a ovoga puta pohvalio je svoju suprugu, s kojom je tri godine u braku.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Kako je ispričao za podcast Geldtaboe, Vlašić je prošle godine pokrenula digitalnu platformu MVPiz, koja omogućuje djeci da otkriju svoje talente, ostvare besplatne probne periode u klubovima koje izaberu i pronađu sportove koji im najviše odgovaraju.

"Već godinu, godinu i pol dana aktivno poduzima nove stvari. Na to sam stvarno ponosan", izjavio je Van Gucht.

Voditeljici je otkrio ima li i on ulogu u toj priči: "To je isključivo Blankina ideja, ali spojio sam je s nekoliko ljudi jer mislim da je projekt zaista dobar. Ako sve zaživi, razmišljao bih o licencama. No, to je sve Blankino, ja s njom samo povremeno razgovaram o tome."

Blanka Vlašić - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Blanka Vlašić - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Nedavno je komentirao njihov brak i poručio kako ne vidi ništa loše u svojim ranijim izjavama.

"Trenutak kad ću promijeniti svoj život zbog toga što bi novinari mogli napisati senzacionalistički članak? To se neće dogoditi. Senzacionalističko novinarstvo protiv mene samog? To je za mene uvijek dobivena borba. Nikad se neću pomaknuti ni centimetar zbog toga", rekao je u intervjuu za magazin Nina, piše Voetbal24.

