Preminuo je glazbenik kojeg pamtimo po hitu iz 70-ih

Vijest o smrti Dasha Coftsa potvrdili su producent i obitelj, navodeći kako je preminuo nakon operacije srca. Glazbenik je ostavio snažan trag na sceni 70-ih i obilježio generacije svojim pjesmama.

Glazbenik Dash Crofts, koji je s Jimom Sealsom u sastavu Seals & Crofts obilježio generacije slušatelja, preminuo je u 86. godini.

Vijest o njegovoj smrti prvi je objavio producent Louie Shelton na društvenim mrežama, dok je član obitelji za TMZ potvrdio da je preminuo od komplikacija nakon operacije srca.

Crofts je zajedno sa Sealsom, koji je preminuo 2022. godine, obilježio glazbenu scenu 70-ih godina. Njihova glazba bila je prepoznatljiva po skladnim vokalima, akustičnom zvuku i toploj atmosferi koja ih je izdvajala među tadašnjim izvođačima, piše Daily Mail.

Publiku su osvojili pjesmama poput ''Summer Breeze'', ''Diamond Girl'' i ''Get Closer'', koje su postale veliki hitovi i dugo se zadržale na vrhovima glazbenih ljestvica. Posebno se istaknula ''Summer Breeze'', pjesma koja je svojim laganim ritmom i ugođajem postala simbol jednog vremena i ostala popularna sve do danas.

Crofts je, uz pjevanje, svirao gitaru i mandolinu, dok je Seals bio zadužen za gitaru, saksofon i violinu, čime su zajedno stvarali prepoznatljiv i bogat zvuk.Glazbenu karijeru Crofts je započeo kao bubnjar, a upravo ga je glazbeni put spojio sa Sealsom, s kojim je kasnije ostvario najveće uspjehe. Iako su se razišli početkom 80-ih, povremeno su se ponovno okupljali, a posljednji album objavili su 2004. godine.

U privatnom životu živio je sa suprugom i dvoje djece, a tijekom godina boravio je u Meksiku, Australiji i Nashvilleu. Kasnije se povukao na farmu u Teksasu, gdje se posvetio uzgoju konja.

Njegova smrt označila je kraj jedne glazbene priče koja je obilježila generacije slušatelja.

