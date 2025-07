Mate Bulić stao je pred naše kamere te progovorio o koncertu njegovog kuma, Marka Perkovića Thompsona.

Brojni obožavatelji okupili su se na Hipodromu te je sve spremno za koncert Marka Perkovića Thompsona, a Mate Bulić u razgovoru za Dnevnik Nove TV je progovorio o koncertu.

''Ovakva slika, ovakvo događanje što se tiče glazbe je sami vrh. Ja sam presretan što se ovo dogodilo mom kumu koji je to mogao napraviti bilo gdje jer on 30 godina radi to što radi i svaku svoju ideju dovede do vrha. On nikada u pjesmi nije promašio. Ja sam znao, nisam prorok, ali sam znao da će se jednog dana to dogoditi''

Thompson je imao i kratku pauzu u svojoj karijeri,a njegov kum je otkrio što mu je dalo snagu da ponovno stane pred mikrofon.