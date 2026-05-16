Najčudniji nastup Eurosonga? Srebrni Litavac je iznenadio umjetničkim performansom

Litavski predstavnik Lion Ceccah pretvorio je pjesmu “Sólo quiero más” u teatralni umjetnički performans koji spaja glazbu, modu, ples i snažnu vizualnu estetiku.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Litavski predstavnik Lion Ceccah ponovno se pokazao kao najneobičnijim predstavnikom ove godine. U tri minute sa "Sólo quiero más" nije ponudio samo pjesmu, već pravi umjetnički performans koji je izazvao reakcije u dvorani.

No tko je zapravo umjetnik koji stoji iza ovog neobičnog nastupa?

Lion Ceccah, pravim imenom Tomas Alenčikas, dolazi iz Vilniusa, gdje je od malih nogu bio okružen umjetnošću. Već kao dijete učio je violinu i ples, a kasnije je završio studij glazbenog kazališta, što je snažno utjecalo na njegov stil i scenski izričaj.

Njegova karijera od početka nije bila tipična. Šira publika upoznala ga je još 2017. godine u showu "X Factor", no pravi razvoj umjetničkog identiteta tek je uslijedio. U početku je nastupao pod imenom Alen Chicco, no s vremenom je odlučio napraviti potpuni zaokret.

Promjenom imena u Lion Ceccah nije samo promijenio imidž – otvorio je novo poglavlje karijere, s naglaskom na eksperimentalni pop, snažnu vizualnu estetiku i performans koji briše granice između glazbe i kazališta.

Njegov put do Eurosonga bio je sve samo ne lagan. Nakon što je 2025. godine na litavskom izboru završio na drugom mjestu, godinu kasnije vraća se još jači – i odnosi pobjedu na Eurovizija.LT, čime osigurava nastup na najvećoj europskoj glazbenoj pozornici.

U Beču je predstavio Litvu pjesmom "Sólo quiero más", a njegov nastup bio je jedan od najupečatljivijih večeri. Teatralna scenografija, snažna poruka i vizualni elementi koji simboliziraju transformaciju i unutarnju borbu izdvojili su ga od ostalih natjecatelja.

Lion Ceccah poznat je i kao jedna od ključnih figura litavske drag scene, a u svom radu kombinira glazbu, ples, modu i vizualnu umjetnost. Upravo ta višeslojnost čini ga jednim od najzanimljivijih izvođača nove generacije.

Iako je Eurosong tek jedno poglavlje u njegovoj karijeri, jasno je da je njegov nastup ostavio snažan dojam – i otvorio vrata širem europskom tržištu.

