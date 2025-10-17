Jednostavno morate vidjeti čime je ovaj mladić zaveo žiri Supertalenta!

Tiha emocija i iskrenost obilježile su deveti nastup večeri. Emanuel Srpak, mladi autor i glazbenik, predstavio se pjesmom ''Loše vino'' i dokazao da za dobru glazbu nisu potrebni spektakli – već osjećaj, glas i iskreno srce.

Deveti nastup večeri donio je emociju, mir i iskrenost.

Na pozornicu Supertalenta stao je Emanuel Srpak, 29-godišnji kantautor koji je svojom pjesmom i toplinom glasa osvojio publiku i žiri.

Prije nastupa, Emanuel je otkrio dio svoje umjetničke priče i put kojim se probijao kroz glazbu i poeziju.

''Za sebe bih rekao da sam introvert koji pronalazi svoj put do ekstroverta. Aktivno pišem manje-više već 13 godina. U međuvremenu sam imao sreće objaviti tri zbirke poezije, napišem svoje tekstove koje uglazbljujem, a trenutno radim na prvom autorskom albumu”, rekao je Emanuel.

Njegov nastup bio je jednostavan, ali izuzetno iskren – pjesma, glas i emocija, bez nepotrebnih efekata.

Čim je otpjevao prve stihove, žiri je ostao očaran. Martina Tomčić prva je progovorila, ne skrivajući oduševljenje.

''Kako si nas zaveo, a onda si napravio tvist, i pustio prvi ton. Kupio si me, ali na prvom tonu. Jako mi se sviđa boja tvog glasa, baš si me lijepo iznenadio''.

Fabijan Pavao Medvešek pohvalio je Emanuelov autorski pristup, ali mu je dao i iskrenu primjedbu.

''Meni se sviđa kako ti razmišljaš o tome što pjevaš, a opet s druge strane kao da mi nešto fali. Kao da si mi rezerviran ili nećeš da te otkrijemo do kraja''.

Njegov komentar dočekan je s odobravanjem – jer Emanuel je djelovao kao umjetnik koji još ima mnogo toga za pokazati.

Maja Šuput bila je vidno dirnuta i pohvalila je Emanuelovu iskrenost i emociju.

''Ovo je bilo predivno. Svaka fraza, svako slovo, svaki stih – ništa nije prošlo samo da prođe. Toliko je bilo lijepo''.

Nakon komentara žirija, Emanuel je dobio prolaz dalje.

Njegov autorski nastup, ispunjen emocijom i osobnim izrazom, pokazao je koliko snage ima u jednostavnosti – i da publika i dalje cijeni glazbu koja dolazi iz srca.