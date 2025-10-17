Jednostavno morate vidjeti čime je ovaj mladić zaveo žiri Supertalenta!

Pretraži
Piše I.G., Danas @ 22:10 Celebrity komentari
Emanuel Srpak, Supertalent Emanuel Srpak, Supertalent Foto: Nova TV

Tiha emocija i iskrenost obilježile su deveti nastup večeri. Emanuel Srpak, mladi autor i glazbenik, predstavio se pjesmom ''Loše vino'' i dokazao da za dobru glazbu nisu potrebni spektakli – već osjećaj, glas i iskreno srce.

