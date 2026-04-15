Slab interes za Meghan Markle: Organizatori u zadnji tren pokušavaju spasiti skupi događaj

Luksuzno druženje s Meghan Markle u Australiji nije uspio privući očekivani interes publike, a slab odaziv dodatno su obilježile visoke cijene i niz kontroverzi.
Iako je najavljivan kao ekskluzivan događaj koji će privući veliki interes, trodnevno druženje s Meghan Markle u Sydneyju suočio se s neočekivano slabim odazivom. Kako piše Daily Mail, ni mjesec dana otkako su puštene u prodaju, ulaznice nisu rasprodane.
Riječ je o događaju "Her Best Life", gdje supruga princa Harryja sudjeluje u razgovoru uz kamin, a cijena sudjelovanja doseže i do 1.700 funti za VIP iskustvo.
Unatoč ograničenju na 300 gostiju i tvrdnjama organizatora da su ulaznice rasprodane još u ožujku, u travnju su u prodaju puštene dodatne sobe, a nekoliko dana prije početka najavljena je i posljednja dostupnost. Događaj uključuje niz luksuznih sadržaja poput joge, panela s inspirativnim govornicama, zajedničkih večera i zabave, no čini se da visoka cijena i kontroverze koje ga prate utječu na interes publike.
Naime, druženje se održava u sklopu četverodnevne turneje princa Harryja i Meghan po Australiji, koju dio javnosti kritizira kao samopromociju i pokušaj zarade. Dodatne kontroverze izazvale su i financijske poteškoće jedne od organizatorica, kao i sigurnosni problemi nakon što su pojedinci na internetu najavili pokušaj infiltracije i tajnog snimanja Meghanina intervjua.
Uz sve to, u javnosti se pojavila i informacija da je jednoj od organizatorica navodno zabranjeno pojavljivanje na pozornici kako ne bi zasjenila vojvotkinju, što je dodatno potaknulo rasprave o cijelom događaju.
Iako se očekivalo da će događaj donijeti značajne prihode, slabiji odaziv i niz kontroverzi bacili su sjenu na događaj koji je trebao biti vrhunac njihova boravka u Australiji.
U sklopu ove posjete, Meghan i Harry prisustvovali su jednom humanitarnom događaju, a pozornost je privukao Meghanin 50 tisuća dolara vrijedan izgled. Više pročitajte OVDJE.
Nedavna promocija jedne Netflixove serije podignula je obrve zbog Meghaninog ponašanja. Više pročitajte OVDJE.
