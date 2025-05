Oscarom nagrađeni redatelj Robert Benton preminuo je u 93. godini.

Robert Benton, Oscarom nagrađeni redatelj filma "Kramer protiv Kramera" i scenarist filma "Bonnie i Clyde", umro je u 93. godini, javlja AFP.

Taj je Amerikanac posebno obilježio 60-e i 70-e godine, dodaje agencija. Njegovu smrt potvrdila je odvjetnica Hillary Bibicoff.

Njegov filmski opus obilježio je film "Kramer protiv Kramera " iz 1979., intiman pogled na patnje razvoda u kojem su roditelji rastrgani zbog starateljstva nad sinom.

Film, koji je postigao golem uspeh na blagajnama, osvojio je pet Oscara: za najbolji film, najboljeg glumca (Dustin Hoffman), najbolju sporednu glumicu (Meryl Streep), najboljeg redatelja i najbolje adaptirani scenarij (Benton).

Robert Benton - 2 Foto: Profimedia

Benton je osvojio tu prestižnu nagradu i za scenarij filma "Places in the Heart".

Rođen je u Teksasu, a u Hollywoodu se proslavio kao suautor scenarija za film "Bonnie i Clyde" (1967.) o slavnom paru pljačkaša banaka iz 1930-ih godina.

Robert Benton - 1 Foto: Profimedia

Trostruki dobitnik Oskara, Benton je ostao zapamćen i po filmovima "The Late Show", "Places in the Heart" i "Nobody's Fool".

Iza sebe ostavlja sina, a njegova supruga Sallie umrla je 2023. godine.

