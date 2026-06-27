Naš glumac doživio ono čega se mnogi pribojavaju, ali priča je dobila sretan kraj: ''Tad sam odahnuo''

Glumac Asim Ugljen doživio je neugodnost koju mnogi priželjkuju izbjeći, izgubio je novčanik. Iako je ostao bez novca, priča je dobila sretan epilog zahvaljujući poštenim prolaznicima, a ono što mu je bilo najvrjednije ipak se vratilo u njegove ruke.

Glumcu Asimu Ugljenu dogodilo se ono čega se mnogi pribojavaju – izgubio je novčanik. Ipak, neugodna situacija završila je na najbolji mogući način zahvaljujući poštenim ljudima koji su se pobrinuli da mu se vrate dokumenti i uspomene koje su mu bile najvrjednije.

Svoju je priču podijelio na društvenim mrežama te otkrio kako uopće nije znao da je ostao bez novčanika sve do jutra.

Asim Ugljen Foto: Josip Moler / CROPIX

"Jučer sam prvi put u životu izgubio novčanik. Nisam ni znao do jutros, kad mi je više ljudi javilo da se javim nekoj gospođi, jer su 'kod nje moji dokumenti'", napisao je.

Objasnio je kako je gospođa Jadranka tijekom jutarnjeg trčanja kod Akademije ugledala novčanik na klupi te ga spremila na sigurno, dok mu ga je njezin suprug Josip osobno dostavio.

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"Pa, prvo, hvala gospođi Jadranki što mi je spremila novčanik. Drugo, hvala njenom gospodinu Josipu koji mi ga je dostavio. Treće, tkogod da ga je prvobitno našao: 'Lovu neka si uzeo, zaslužio si, finders keepers, no, hvala i tebi, jer mi nisi pobacao dokumente uokolo, nego si stavio novčanik na klupu da ga netko nađe'", poručio je glumac.

Asim Ugljen Foto: Josip Moler / CROPIX

Dodao je kako nema zamjerki ni prema osobi koja je uzela novac, istaknuvši da cijeni činjenicu što su dokumenti ostali sačuvani.

"Zato je lova tvoja, jer si bio gospodin/gospođa", zaključio je.

Na kraju je otkrio što mu je zapravo bilo najvažnije pronaći.

"Najgore mi je bilo, i to sam prvo pitao, da li mi je fotka s vjenčanja unutra. I bila je. Jedan sam od rijetkih kretena koji u novčaniku nosi analognu fotografiju mene i gospođe na vjenčanju. Kad mi je gospođa rekla da je fotka tamo, odahnuo sam", napisao je Asim.

Asim Ugljen Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

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Njegova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili poštenje ljudi koji su mu pomogli, ali i njegovu reakciju i zahvalnost unatoč izgubljenom novcu.

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