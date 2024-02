Društvenim mrežama širi se jeziva snimka s krunidbe kralja Charlesa, evo zašto baš sad opet izaziva nelagodu kod svih!

Društvenim se mrežama proširila snimka s krunidbe kralja Charlesa o kojoj su svi pričali prošle godine.

Nakon što je objavljena vijest da je kralju Charlesu dijagnosticiran karcinom društvenim se mrežama ponovno počela širiti bizarna scena s njegove krunidbe prošle godine, a koja je i sada izazvala jezu kod mnogih.

Krunidba kralja Charlesa bila je jedno od najpraćenijih događanja u svijetu, a usred sve pompe i ceremonije kraljevski su obožavatelji primijetili i jezivog gosta u Westminsterskoj opatiji.

Sablasni lik u londonskoj crkvi primijećen je na jednoj od snimki koje su se proširile društvenim mrežama, a komentatori na Twitteru prozvali su ga Koscem iliti likom koji predstavlja smrt. Video je osvanuo na profilu Joea Greena, koji je prvi podijelio otkriće sablasnog lika koji hoda pokraj vrata Westminsterske opatije noseći tamnu odjeću i predmet koji je izgledao kao kosa za travu.

"Je li još netko primijetio Kosca u Westminsterskoj opatiji na krunidbi?" napisao je Joe tada uz video.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

"Hvala. Mislio sam da sam lud", "Da! Mislio sam da je vještica!", "I ja sam ga vidjela!", "Je li to netko montirao ili je stvarno netko prošao?", "Ovo bi mogao biti moj najdraži trenutak s krunidbe", "To je nevjerojatno", "Ovo nije dobar znak, zastrašujuće je", dio je komentara od prošle godine.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zna se tko je jezivi lik primijećen na kraljevskoj krunidbi, a koji je utjerao strah u kosti onima koji su ga uočili!

Je li vama ovaj trenutak jeziv? Skroz, prošli su me trnci!

Ma ovo je čista slučajnost.

Ne može to biti slučajno! Skroz, prošli su me trnci!

Ma ovo je čista slučajnost.

Ne može to biti slučajno! Ukupno glasova:

Krunidba kralja Charlesa III. održala se u Westminsterskoj opatiji u Londonu, gdje je bilo prisutno više od dvije tisuće uzvanika, za razliku od 1953. godine i krunidbe njegove pokojne majke, kraljice Elizabete, na kojoj je bilo osam tisuća ljudi.

A vijest da boluje od karcinoma šokirala je britansku, ali i svjetsku javnost, no britanski mediji, kao i izvori iz Buckinghamske palače potvrđuju da je on unatoč lošim vijestima, zadržao pozitivan stav.



Članove uže obitelji telefonom je obavijestio o svojoj dijagnozi, uključujući i otuđenog sina Harryja koji je doputovao iz Kalifornije u London kako bi vidio oca. On je odsjeo u hotelu i trebao je unaprijed tražiti dopuštenje Buckinghamske palače za boravak na kraljevskom imanju. Ključeve Frogmore Cottagea, u kojem je nekad živio, vratio je u lipnju prošle godine kada su on i njegova supruga Meghan Markle napustili zauvijek posjed. Palača je nakon toga odbila njegov zahtjev da boravi u dvorcu Windsor i to kada je posljednji put posjetio Veliku Britaniju u rujnu prošle godine pa je isto završio u hotelu. Šuškalo se i kako će se možda sastati sa svojim bratom, princem Williamom, no čini se kako od toga zasad neće biti ništa.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kate i William podijelili privatne trenutke s krunidbe kralja Charlesa, pogledajte kako je njima protekao ovaj veliki dan!

Charles je nakon dobivene dijagnoze stigao u London sa svog imanja Sandringham u pratnji kraljice Camille kako bi započeo ambulantno liječenje u bolnici, no za manje od 24 sata vratili su se u Norfolk, kamo ih je iz Buckinghamske palače prevezao helikopter i to nakon što se kralj sastao s princem Harryjem u svojoj kraljevskoj rezidenciji Clarence House.

Pri odlasku iz Londona snimili su ga i fotografi, a on pritom nije mogao sakriti emocije koje su obuzele.

Camilla će uz kralja biti cijelo vrijeme, no inzistirala je da nastavi s javnim angažmanima. Drugi članovi kraljevske obitelji također će ga zastupati, uključujući princa Williama, koji se vraća na dužnost nakon što je uzeo pauzu zbog zdravstvenih problema supruge, princeze Kate Middleton.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Naš glumac dugo je izbjegavao izlaske s 11 godina mlađom djevojkom, a sada su na crveni tepih došetali držeći se za ruke

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Osvanule fotografije Severine iz 1999. godine, pogledajte što je tada radila u društvu našeg televizijskog velikana