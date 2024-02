Evo kako je kralj Charles reagirao kada je saznao da je teško bolestan, iznenadio je time obitelj i bliske prijatelje

Kralj Charles iznenadio je obitelj i prijatelje pozitivnim stavom nakon dijagnoze karcinoma.

Vijest da kralj Charles boluje od karcinoma šokirala je britansku, ali i svjetsku javnost, no britanski mediji, kao i izvori iz Buckinghamske palače potvrđuju da je on unatoč lošim vijestima, zadržao pozitivan stav.

Mediji prenose da su članovi njegove obitelj i prijatelji bili zadivljeni njegovom odlučnošću da nastavi s uobičajenim poslom, a vjeruje se kako su liječničke prognoze dobre, iako zasad ništa nije službeno otkriveno, čak ni o kakvoj se vrsti karcinoma radi, prenosi Daily Mail.

Inače, Charles je tijekom posljednjih mjeseci često odlazio nedjeljom navečer u dvorac Windsor kako bi proveo vrijeme s princem Williamom, izvijestio je The Sun, a otac i sin su se još više zbližili. No članove uže obitelji telefonom je obavijestio o dijagnozi, uključujući i otuđenog sina Harryja koji je doputovao iz Kalifornije u London kako bi vidio oca. Nije poznato gdje će on odsjesti, no zna se da je trebao tražiti dopuštenje Buckinghamske palače za boravak na kraljevskom imanju. On je ključeve Frogmore Cottagea, u kojem je nekad živio, vratio u lipnju prošle godine kada su on i njegova supruga Meghan Markle napustili zauvijek posjed. Palača je nakon toga odbila njegov zahtjev da boravi u dvorcu Windsor i to kada je posljednji put posjetio Veliku Britaniju u rujnu prošle godine pa je završio u hotelu.

Charles je nakon dobivene dijagnoze stigao u London sa svog imanja Sandringham u pratnji kraljice Camille kako bi započeo ambulantno liječenje u bolnici, no za manje od 24 sata vratili su se u Norfolk, kamo ih je iz Buckinghamske palače prevezao helikopter i to nakon što se kralj sastao s princem Harryjem u svojoj kraljevskoj rezidenciji Clarence House.

Pri odlasku iz Londona snimili su ga i fotografi, a on pritom nije mogao sakriti emocije koje su obuzele.

Camilla će uz kralja biti cijelo vrijeme, no inzistirala je da nastavi s javnim angažmanima. Drugi članovi kraljevske obitelji također će ga zastupati, uključujući princa Williama, koji se vraća na dužnost nakon što je uzeo pauzu zbog zdravstvenih problema supruge, princeze Kate Middleton.

