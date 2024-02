Dijagnoza kralja Charlesa pokrenula je lavinu podrške, pogledajte što mu pišu sa svih strana svijeta

Kralju Charlesu pristiže podrška obožavatelja iz cijelog svijeta nakon što je objavljeno da mu je dijagnosticiran rak.

Nakon što je iz Buckinghamske palače stigla vijest da je kralju Charlesu dijagnosticiran rak, ne prestaju mu pristizati dobre želje za brzim ozdravljenjem i oporavkom i to iz cijelog svijeta.

Iz palače su potvrdili da se 75-godišnji monarh vratio u London iz Sandringhama kako bi odmah započeo svoje liječenje. Šokantna vijest o njegovu stanju objavljena je nakon što je kralj nedavno operirao povećanu prostatu, uslijed čijeg je liječenja zapravo dobio novu dijagnozu. Zasad nije poznato koju vrstu raka ima, tek da se ne radi o raku prostate već o nečemu drugom.

Nakon objave, brojni obožavatelji kraljevske obitelji oglasili su se putem društvenih mreža kako bi kralju izrazili podršku i poželjeli mu brz oporavak.

"Neka Bog čuva kralja", "Hrabro od njega što je to podijelio s cijelim svijetom", "Žao mi je to čuti, želim mu brzi oporavak", "Želimo mu da se brzo i potpuno oporavi", "Hvala kralju Charlesu, na otvorenosti i dijeljenju medicinske dijagnoze, i šaljem mu najljepše želje za brzim oporavkom", "Molimo za vaš oporavak", "Rastužile su me ove vijest, ali pouzdamo se u Boga i vjerujemo da će se kralj oporaviti", "Šaljemo mu najbolje želje", samo se neke od tisuća poruka koje je dobio na službenom Instagram profilu kraljevske obitelji.

Zbog kraljeva stanja, princ William se vraća redovnom obavljanju dužnosti nakon što je uzeo pauzu zbog Kate Middleton, koja je bila na operaciji abdomena, a princ Harry ovih dana dolazi u London iz Amerike kako bi bio uz oca.

