Zna se tko je jezivi lik primijećen na kraljevskoj krunidbi, a koji je utjerao strah u kosti onima koji su ga uočili!

Misteriozna figura koja se nakratko pojavila na krunidbi kralja Charlesa postala je hit na društvenim mrežama, a sada se saznalo i o kome je točno riječ.

Na društvenim mrežama pojavio se video s najpraćenijeg događaja na svijetu - krunidbe kralja Charlesa III. u kojem su obožavatelji usred ceremonije primijetili jezivog prolaznika u Westminsterskoj opatiji.

Naime, riječ je o sablasnom liku koji je hodao pokraj vrata opatije noseći u tamnoj odjeći i s predmetom koji je izgledao kao kosa za travu.

"Je li još netko primijetio kosca u Westminsterskoj opatiji na krunidbi?" pitali su se mnogi uz video, koji je dosad skupio više od 225 tisuća pregleda.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i