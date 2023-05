Sve što trebate znati o krunidbi kralja Charlesa: Kako će izgledati cijela ceremonija, raspored i koji su to njegovi posebni zahtjevi!

Raspored krunidbe kralja Charlesa objavljen je u britanskim medijima i prema njemu je očito da ništa neće biti prepušteno slučaju. Također, specijalna emisija Nove TV pratit će svaku pojedinost ovog povijesnog događaja od 9 sati, 6. svibnja.

Krunidba kralja Charlesa bit će održana u subotu, 6. svibnja, a taj dan će u britansku monarhiju i kraljevsku obitelj biti uprte oči cijelog svijeta.

Charles je na prijestolje stupio nakon smrti svoje majke kraljice Elizabete II. u rujnu prošle godine, a sada će, zajedno sa svojom suprugom Camillom biti okrunjen tijekom ceremonije u Westminsterskoj opatiji, koju će voditi nadbiskup od Canterburyja.

Dan nakon krunidbe bit će obilježen brojnim slavljima, uključujući ulične zabave i veliki večernji koncert, a dva dana kasnije bit će proglašen nacionalni praznik. Buckinghamska palača potvrdila je da će događaj biti moderniziran kako bi odražavao današnju ulogu monarhije, ali će i dalje zadržati dugotrajnu tradiciju i raskoš kakva je bila viđena i na krunidbi kraljice Elizabete 1953. godine, a njemu će prisustvovati 2200 uvaženih sudionika.

Raspored događanja

Subota 6. svibnja

Charles će se otputiti s kraljicom Camillom od Buckinghamske palače do Westminsterske opatije, istim putem kojim posljednjih 900 godina monarsi prolaze na svoje krunidbe, a ruta kojom će ići zove se "Kraljeva povorka". Kraljevski par putovat će u Diamond Jubilee State Coachu, kočiji s iznenađujuće suvremenim modifikacijama poput klima uređaja i električnih prozora.

Ceremonija krunidbe trebala bi početi u 11 sati po lokalnom vremenu i trajat će nešto više od sat vremena, što je dva sata manje u usporedbi koliko je traja krunidba kraljice Elizabete. Unutar opatije, Charles će sjediti u krunidbenoj stolici, ili Edwardovoj stolici, i držat će vladarevo žezlo - zlatni štap s ametistom, dijamantima, rubinima, špinelima i smaragdima - koji predstavlja kontrolu nad nacijom. Imat će i vladarsku kuglu, to jest zlatni globus s križem na vrhu. Bit će upitan hoće li upravljati Velikom Britanijom i drugim nacijama Commonwealtha poštujući zakone i pravdu i hoće li održati kršćanstvo u naciji, izvijestio je Telegraph.

Tijekom obreda Charles će biti pomazan uljem koje je posebno za tu priliku napravljeno u Jeruzalemu od maslina ubranih iz dva nasada na Maslinskoj gori, u samostanu Marije Magdalene i samostanu Uzašašća. Zatim će ga nadbiskup blagosloviti i posvetiti prije nego što mu se na glavu stavi kruna svetog Edwarda — oglavlje od punog zlata ukrašeno s više od 400 dragulja, uključujući rubine i safire. Camilla će biti okrunjena krunom kraljice Marije koja je ponovno postavljena dijamantima Cullinan III., IV. i V. iz osobne kolekcije nakita kraljice Elizabete II. Ova će kruna kasnije biti zamijenjena Carskom državnom krunom prije kraja same ceremonije.

Charles je zatražio je da tijekom bogoslužja svira grčka pravoslavna glazba ansambla Byzantine Chant Ensemble kao znak naklona njegovom pokojnom ocu, princu Philipu, koji je rođen u Grčkoj u njemačkoj kući Glücksburg i bio je princ Grčke i Danske. Nakon toga će biti izvedena skladba Andrewa Lloyda Webbera, točnije himna krunidbe, koju je kralj osobno odabrao.

Nakon ceremonije, Charles i Camilla krenut će iz Westminsterske opatije u Gold State Coachu i Krunidbenu povorku natrag do Buckinghamske palače, a brojni građani će ih pozdravljati na tom putu. Očekuje se i da će se članovi kraljevske obitelji potom pojaviti na balkonu palače i mahati tisućama okupljenih ljudi.

Nedjelja, 7. svibnja

Dan nakon krunidbe, članovi zajednice su potaknuti da organiziraju krunidbene ručkove i ulične zabave sa svojim susjedima. Inicijativu Big Lunch organizira Eden Project, čija je pokroviteljica Camilla i to od 2013. godine. Cilj projekta je okupiti ljude kako bi se smanjila usamljenost i promicao duh zajednice. Kralj i kraljica su za meni ručka osobno odabrali quiche nadahnut Francuskom i to kao jelo za obilježavanje njihove krunidbe.

Krunidbeni koncert u dvorcu Windsor

Nedjelja navečer bit će obilježena krunidbenim koncertom na istočnom travnjaku dvorca Windsor i bit će to prvi put da se koncert održava na tom prostoru. Buckinghamska palača je potvrdila da će glavni izvođači biti Take That, Lionel Ritchie, talijanski operni pjevač Andrea Bocelli i Katy Perry, koja je ambasadorica British Asian Trusta, dobrotvorne organizacije koju predvodi Charles.

Osim toga, nastupit će i službeni zbor krunidbe sastavljen od članova amaterskih britanskih zborova. Tijekom koncerta glavne britanske znamenitosti bit će osvijetljene projekcijama i laserima u znak proslave kralja Charlesa.

Oko 10 tisuća ulaznica dodijeljeno je britanskoj javnosti putem glasovanja, a koncert će se prenositi na dodatnih 57 lokacija kako bi lokalno stanovništvo moglo zajedno uživati. Među njima su dvorac Cardiff, gradska vijećnica Belfasta i Piccadilly Gardens u Manchesteru, kao i londonski Hyde Park, Green Park i St James's Park.

Kao važan događaj u britanskoj povijesti, krunidba kralja Charlesa okupit će uzvanike iz cijelog svijeta i milijune gledatelja širom planeta, a Nova TV će svojim izvještavanjem iz srca Londona te iz zagrebačkog studija donijeti jedinstvenu i autentičnu perspektivu na ovaj nezaboravan i povijestan trenutak.

Gledatelji Nove TV moći će tako pratiti ceremoniju uživo, od procesije do same krunidbe, uz najnovije informacije i reakcije iz Londona koje će donositi reporteri Ivana Petrović i Dino Goleš.

Uz izravni prijenos, Nova TV donosi specijalnu emisiju 'Krunidba Charlesa III.' koju će voditi Valentina Baus, a s njom će u studiju biti stručnjaci Marijana Grbeša i Božo Skoko, profesori na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ivica Mandić, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost, vojna pitanja i stručni sukomentator Nove TV, Ivana Nanut, dnevna urednica IN magazina Nove TV te Matija Vujica, modna dizajnerica, pjevačica i kostimografkinja koji će analizirati sve aspekte ovog važnog događaja, od povijesti kraljevske obitelji do trenutne političke situacije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

''Krunidba kralja Charlesa zasigurno je jedan od najvažnijih događaja u britanskoj povijesti povijesti i Nova TV će biti tamo kako bi svojim gledateljima pružila najkvalitetnije i najcjelovitije izvještavanje. Prenosit ćemo spektakl kakav se nije vidio gotovo 70 godina i uživo pratiti ceremoniju krunidbe novog britanskog monarha i kraljice supruge, čija obitelj godinama intrigira i zaokuplja pažnju svjetske javnosti'' izjavio je Branimir Felger, urednik specijalne emisije te dodao: ''Ovo je ujedno i društveni, ceremonijalni i modni događaj te najveća sigurnosna operacija na svijetu, pa ćemo s našim zanimljivim gostima pratiti svaki korak, ne samo kralja, već i cijele kraljevske obitelji, prenosit ćemo sav raskoš britanske tradicije, ceremonijalnu povorku, čin krunidbe s tisućama uzvanika, ali i događaje s londonskih uličnih zabava. Veseli me da na ovom projektu radi tim profesionalaca koji ima bogato iskustvo s live prijenosima sličnih događaja i uvjeren sam da će gledatelji uživati u to subotnje prijepodne prateći naš program.''

Specijalna emisija Nove TV pratit će svaku pojedinost ovog povijesnog događaja, pružiti dublje razumijevanje kulture i povijesti Velike Britanije, a istovremeno će osvijetliti i najnovije trendove u kraljevskoj obitelji, međunarodnim odnosima i politikama Velike Britanije spram ostatka svijeta, kao i branda i uloge ''Krune'' u današnjem svjetskom poretku. Gledatelji će imati priliku upoznati se s ceremonijalnim elementima krunidbe te saznati više o ulozi koju kralj Charles igra u modernom svijetu.

Prijenos i specijalnu emisiju ''Krunidba Charlesa III.'' ne propustite pratiti 6. svibnja od 9 sati na Novoj TV!

