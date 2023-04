Krunidba kralja Charlesa pa nečemu će se razlikovati od svih dosadašnjih u britanskoj povijesti, a razlog su društvene mreže!

Na Twitteru je predstavljen službeni emotikon za krunidbu britanskog kralja Charlesa III.

Buckinghamska palača je predstavila službeni emotikon na društvenoj mreži Twitter za krunidbu kralja Charlesa III.

Šarolika sličica prikazuje zlatnu krunu svetog Edvarda ukrašenu draguljima i ljubičastim baršunom iz 17. stoljeća, koja će biti korištena na krunidbi novog britanskog monarha 6. svibnja.

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M