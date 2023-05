Koje se to zvijezde nisu držale strogog protokola kraljevskog dvora? Neki su stvarno svašta izvodili!

Brojne slavne zvijezde susretale su se tijekom godina s članovima kraljevske obitelji i pritom se baš nisu držali strogog protokola i pravila ponašanja.

Dobro je poznata stvar da se pri susretima s članovima britanske treba držati strogog protokola i paziti na ponašanje, međutim u povijesti je ostalo zabilježno nekoliko takvih trenutaka koji se nisu odvili po planu, a njihovih glavni akteri su bile svjetski poznate zvijezde.

Mnoge od njih su se crvenile i bilo im je neugodno zbog susreta s članovima kraljevske obitelji, no na kraju su se smijali svojim lapsusima. U današnje vrijeme, osobe poput princa Williama i Kate Middleton su i više nego sretne pozirati za selfije i biti manje formalnije pri susretima s građanima javnošću, no nije uvijek tako bilo.

Smatralo se da je pristojno slijediti protokol kada su se zvijezde susretale s pokojnom kraljicom Elizabetom i sadašnjim kraljem Charlesom i kraljicom Camillom. Zato smo se uoči Charlesove krunidbe prisjetili neke od najneugodnijih susreta slavnih s članovima kraljevske obitelji.

Jedan od njih je pjevač Lionel Richie koji je najavljen kao izvođač na krunidbenom koncertu ovog vikenda u palači Windsor, a to mu neće biti prvi susret s kraljem. Uoči velikog događaja, pjevač je prisustvao vrtnoj zabavi u Buckinghamskoj palači koju su priredila Njihova Veličanstva, a na kojoj su bili vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha, kao i vojvoda od Kenta te vojvoda i vojvotkinja od Gloucestera. No Lionel je djelovao više nego opušteno pred Camillom i Charlesom što je neke kraljevske promatrače podosta zbunilo.

Naime, dok ga je kraljica Camilla pozdravljala, Lionel joj je pružio ruku da se rukuje s njom, a prije toga ju je nekoliko puta nježno potapšao po ruci. To ne bi zapravo bilo nimalo čudno da kraljevski bonton ne nalaže da morate pričekati da član kraljevske obitelji pruži svoju ruku prije samog rukovanja.

Članice jedne od najpopularnijih grupa svih vremena Spice Girls također su među onima koje se nisu držali protokola. Sporty, Scary, Posh, Ginger i Baby su se u više navrata družili s članovima kraljevske obitelji, a činilo se da je princ William njihov obožavatelj. No djevojke su prešle granicu tijekom susreta s tadašnjim princem Charlesom na premijeri njihova filma "Spice World" 1997. godine. Naime, nakon njihovog susreta, tvrdilo se da je Geri Horner uštipnula Charlesa za stražnjicu, što je i sama priznala tek 2016. godine.

"Tapšati ga po pozadini bilo je protivno kraljevskom protokolu, ali svi smo mi ljudi. Bilo je puno divlje energije, mlade žene, vesele ludorije", izjavila je Geri za The Times.

Tijekom sastanka s Camillom, tadašnjom vojvotkinjom od Cornwalla 2016. godine, slavni glumac Tom Hiddleston pokazao je pred svima naklonost sadašnjoj kraljici, što također nije slijedilo norme ponašanja. On ju je na jednom događanju zagrlio, no čini se da je ona to prihvatila bez problema dok su zajedno pozirali u sjedištu Radija 2.

"Mislim da je prilično uživala", izjavio je glasnogovornik Clarence Housea dodajući da je to bio topao trenutak i da su se ona i Tom vrlo dobro slagali i jako lijepo razgovarali.

Slična se situacija dogodila i prilikom susreta bivše prve dame SAD-a Michelle Obame s pokojnom kraljicom Elizabetom 2009. godine, koja je položila ruku na Elizabetino rame. Pišući u svojim memoarima, "Becoming", Michelle je objasnila da se njezino veličanstvo nije činilo previše uznemireno kršenjem protola i činilo joj se da joj se to svidjelo

"Zaboravila sam da ponekad nosi dijamantnu krunu i da sam ja letjela u London predsjedničkim avionom; bile smo samo dvije umorne dame. Tada sam učinila ono što mi je instinktivno kad god sam osjetila povezanost s nekom novom osobom, što znači izraziti svoje osjećaje prema van pa sam joj nježno položila ruku preko ramena. Usuđujem se reći da je kraljica bila u redu s tim, jer kad sam je dotaknula, samo se približila, lagano položivši ruku u rukavici na moja leđa", opisala je Michelle.

Australska glumica Margot Robbie imala je priliku susreti se s nekim članovima kraljevske obitelji, pa tako i s princem Harryjem. Osim što je rođen u zemlji Commonwealtha, Margot je poznata po prijateljima na visokim položajima, pa i prijateljima koji su članovi kraljevske obitelji.

Njezina prijateljica i kolegica Cara Delevingne je tako jednom prilikom otkrila da su zajedno nazvale Harryja kako bi ga zeznule i našalile se na njegov račun dok su snimale film "Suicide Squad".

Prvak Formule 1 Lewis Hamilton susreo se s pokojnom kraljicom Elizabetom u nekoliko navrata, uključujući i privatni ručak u Buckinghamskoj palači na koji je bio pozvan. No Lewis nije slijedio kraljevski protokol kada je razgovarao za stolom, a kraljica ga je kasnije ispravila te upozorila o ispravnom bontonu za stolom.

"Bio sam uzbuđen i počeo sam razgovarati s njom, ali me upozorila i pojasnila mi na koji način da to radim. Slatka je žena, razgovorali smo o tome kako provodi vikende, što radi kod kuće i o glazbu", ispričao je Lewis prilikom gostovanja u "The Graham Norton Showu".

A hoće li biti novih sličnih avantura i na povijesnoj krunidbi kralja Charlesa saznat ćemo vrlo skoro.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Perčin nakon rastave uvela je jednu novost kod sebe, primijetili su to svi koji je prate na društvenim mrežama

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Suprugu Saše Matića baš rijetko imamo priliku vidjeti, no zbog brige za kćer sada uopće nije marila za fotografe