Nekad su s kraljem Charlesom kršile stroge protokole, a sada im se zbog posebnog povoda smiješi novi susret s njime?

Prema pisanju britanskih medija Spice Girls će nastupiti na krunidbi kralja Charlesa, što će biti njihov prvi zajednički koncert nakon 2012. godine.

Jedna od omiljenih i najuspješnijih ženskih grupa svih vremena Spice Girls navodno bi se trebala ponovno okupiti i to povodom krunidbe kralja Charlesa III u svibnju, prenose britanski mediji.

Priča se da će pop ikone, uključujući i Victoriju Beckham, izaći na pozornicu i biti dio velikog kraljevskog koncerta usred epske trodnevne proslave koja će biti organizirana tim povodom, a bit će to njihov prvi nastup od 2012. godine kada su pjevale na otvorenju Olimpijskih igara u Velikoj Britaniji.

Organizatori su navodno iznimno zainteresirani za dovođenje spajsica na koncert, jer su se djevojke tijekom svoje karijere nekoliko puta susrele s Charlesom, pa čak i prekršile kraljevske protokole.

"Organizatori silno žele osigurati nastup najvećeg britanskog ženskog benda, a Spice Girls ozbiljno razmišljaju o povratku na pozornicu povodom tog povijesnog događaja. Krunidba je posebna, baš kao i Olimpijske igre", izjavio je upućeni izvor za The Sun.

Ova vijest stiže nakon što je jedna od članica, Mel C javno izrazila svoje razočaranje zbog toga što nisu mogle nastupiti na koncertu povodom platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete u lipnju prošle godine.

"Znate što, voljele bi da smo bile tamo, ali to je bila samo jedna od onih situacija u kojima je to bilo nemoguće izvesti. Postoji toliko toga što bismo željele učiniti, ali sve imamo svoje obitelji, druge obveze i odgovornosti. Dakle, mislim da je to nešto što smo morali propustiti. Nismo bili sretne zbog toga, ali da, ponekad stvari ne funkcioniraju", izjavila je Mel C.

Nakon njezinih komentara uslijedio je i intervju s Mel B u kojem je nagovijestila poseban nadolazeći projekt sa svih pet članica grupe.

"Ne mogu vam točno sve reći, ali bit će sve će biti objavljeno vrlo brzo. To je projekt zbog kojeg smo jako uzbuđene i bit ćemo sve zajedno", najavila je.

Mnogi i danas pamte susret popularnih spajsica i kralja Charlesa tijekom nastupa na dobrotvornoj gala večeri 1997. godine, kada je Geri princu dala kompliment da je jako seksi, a onda ga potapšala po stražnjici.

Britanski mediji tada su pisali da je prekršen kraljevski protokol i da je Geri princa štipnula za stražnjicu, a evo što je ona sama rekla o tome:

''Nisam uštipnula princa Charlesa, kao što je objavljeno. Potapšala sam ga. Tapšanje je protivno kraljevskom protokolu, ali svi smo mi ljudi. Bila je to premijera našeg filma 'Svijet Spiceica' krajem devedesetih. Bilo je puno nervozne energije, mlade žene, vesele ludorije'', izjavila je Geri kojoj se očito smiješi novi susret s kraljem.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se Ivane iz "Lud, zbunjen, normalan"? Pogledajte koliko se promijenila otkako smo je gledali u kultnoj seriji!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Stjepan Vukadin podijelio je privatnu fotografiju s ocem, a zajedno su pozirali povodom posebnog dana