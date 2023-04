Kralj Charles i njegova supruga odabrali su službeno jelo krunidbe, evo koji će se specijalitet posluživati diljem Britanije

Evo koje će luksuzno jelo biti službeno na krunidbi kralja Charlesa za manje od tri tjedna, radi se o francuskom specijalitetu.

Britanski kralj Charles III. i njegova supruga Camilla odabrali su "krunidbeni quiche" kao službeno jelo na svečanosti koja će se održati početkom svibnja, objavila je Buckinghamska palača.

Jelo od špinata, boba i estragona je francuski specijalitet i posluživat će se na stotinama zajedničkih ručkova diljem Britanije na dan krunidbe 6. svibnja.

Na krunidbi Charlesove majke, kraljice Elizabete II., glavno jelo bila je "krunidbena piletina" s curryjem i majonezom koju Britanci i dalje jako vole. Palača je objavila da je quiche osobni izbor Charlesa i Camille te da se jelo lako može prilagoditi različitim ukusima.

Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country.

"Quiche je spravljen od hrskavog, laganog tijesta s delikatesnim okusom špinata, boba i svježim estragonom. Jede se hladno ili toplo uz zelenu salatu i kuhani mladi krumpir", stoji u receptu koji je objavila kraljevska obitelj na svojoj službenoj stranici uz video snimku pripreme.

Quiche je sa sobom na Coronation Big Lunch ponio i princ Edward, a evo što se slavilo u dvorištu Westminsterske palače.

Domaćin velikog ručka bio je dekan Westminstera, a okupio je vjerske vođe kako bi se podružili uoči velike krunidbe.

Između ostalog, gosti su uživali i u quicheu te su odobrili njegov okus koji će od sada, vjerujemo, biti proban u raznim domovima diljem svijeta.

The Duke joined guests including the Archbishop of Canterbury @JustinWelby, and Big Lunch ambassador @PrueLeith for the event, held ahead of the Coronation of The King and The Queen Consort at the Abbey next month.